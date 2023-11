Mazzarri torna al Napoli, Ligabue al Napolista: «Ho perso le parole»

Editoriale in esclusiva della rockstar di Correggio: «Ho perso le parole. Eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose. Cose che sai»

Mazzarri torna a Napoli, Ligabue al Napolista: «Ho perso le parole».

Pubblichiamo in esclusiva il commento di Luciano Ligabue al ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Sarà lui il successore di Rudi Garcia.

Ho perso le parole

Eppure ce le avevo qua un attimo fa

Dovevo dire cose

Cose che sai

Che ti dovevo

Che ti dovrei

Ho perso le parole

Può darsi che abbia perso solo le mie bugie

Si son nascoste bene

Forse però

Semplicemente

Non eran mie

Credi

Credici un po’

Metti insieme un cuore e prova a sentire e dopo

Credi

Credici un po’ di più, di più davvero

Ho perso le parole

E vorrei che ti bastasse solo quello che ho

Io mi farò capire

Anche da te

Se ascolti bene, se ascolti un po’

Sei bella che fai male

Sei bella che si balla solo come vuoi tu

Non servono parole

So che lo sai

Le mie parole non servon più

Credi

Credici un po’, sei su Radiofreccia

Guardati in faccia e dopo

Credi

Credici un po’ di più, di più davvero

Ho perso le parole

Oppure sono loro che perdono me

Lo so che dovrei dire

Cose che sai

Che ti dovevo

E ti dovrei

Ho perso le parole

Vorrei che mi bastasse solo quello che ho

Mi posso far capire

Anche da te

Se ascolti bene

Se ascolti un po’

Credi

Credici un po’

Metti insieme un cuore e prova a sentire e dopo

Credi

Credici un po’ di più, di più davvero

Credi

Credici un po’, sei su Radiofreccia

Guardati in faccia e dopo

Credi

Credici un po’ di più, di più davvero

