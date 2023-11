Mazzarri da record, imbattuto alla prima tutte le sette volte che ha allenato in serie A

Opta riporta questa statistica vincente del nuovo allenatore del Napoli: cinque vittorie e due pareggi nel parziale.

Il Napoli di Walter Mazzarri vince a Bergamo contro l’Atalanta e con questa vittoria il nuovo tecnico azzurro colleziona una statistica molto importante riportata da Opta

Walter Mazzarri è rimasto imbattuto alla prima partita in tutte le sette volte in cui è stato chiamato alla guida di una squadra in Serie A: cinque vittorie e due pareggi nel parziale. Corazza.

Walter Potter e l’altrui costruzione dal basso: il Napoli vince a Bergamo 2-1 e cambia verso

Benedetta la costruzione dal basso, soprattutto se la fanno gli altri. Viva i portieri che avviano il gioco con i piedi. È così che il Napoli di Mazzarri comincia con una vittoria il proprio cammino. Carnesecchi che rinvia male, il pallone arriva a Osimhen che lo appoggia ad Elmas che segna. È il minuto 80. Il segnale che qualcosa è cambiato, quantomeno sotto forma di fortuna. Che non è poco. Vincere a Bergamo modifica la prospettiva del Napoli e del suo nuovo allenatore. Regala sicurezze dimenticate che serviranno eccome nelle prossime partite.

