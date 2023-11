Mazzari traghettatore per… Tudor: firmerà a giugno per due stagioni (L’Equipe)

“Questa scelta a breve termine si spiega anche perché l’arrivo di Igor Tudor sarebbe previsto per l’estate 2024”

Mazzarri traghettatore, ok. Ma per chi? Per Conte? No. Per Tudor. Lo scrive L’Equipe: “Questa scelta a breve termine si spiega anche perché l’arrivo di Igor Tudor sarebbe previsto per l’estate 2024. L’ex allenatore dell’OM (2022-2023) dovrebbe poi firmare un contratto di 2 stagioni con il club campano e ripartire da titolare per un nuovo ciclo”.

Sky invece aveva detto: «Tudor si aspettava un contratto di 18 mesi, il Napoli ha offerto fino a fine stagione. le parti si sono conosciute con un incontro privato tra De Laurentiis e Tudor. Si sono parlati, il presidente ha ribadito che voleva un contratto di 7 mesi e per quello che ci risulta non sarebbe stato questo l’ostacolo per Tudor, ma il discorso è stato sulla libertà nella gestione del gruppo, nella traduzione sul campo dei propri concetti tattici. Sono solo ipotesi. Senza dubbio Mazzarri ha subito accettato di giocare con la difesa a quattro che è un passaggio fondamentale per una squadra che è stata costruita su un certo concetto di gioco. Potrebbe essere una aspetto importante come quello di conoscere l’ambiente e saper gestire la personalità “ingombrante” del presidente De Laurentiis che nelle ultime due settimane ha messo le tende a Castel Volturno, che si informa, vuole sapere ed è motot presente. Questo può essere un punto toccato con Tudor che lo ha spiazzato”

Su Garcia L’Equipe scrive: il presidente napoletano ha licenziato il tecnico 59enne dall’incarico. Il francese avrà allenato il club italiano solo 16 volte (12 partite di Serie A, 4 di Champions League) e, al di là dei risultati a scacchi, paga la media delle prestazioni della sua squadra”.

