Sky: «L’ostacolo per Tudor potrebbe essere stato riguardo la libertà nella gestione del gruppo»

Ugolini: «Il contratto di 7 mesi offerto da De Laurentiis non sarebbe stato l’ostacolo per l’arrivo di Tudor»

Massimo Ugolini in collegamento con gli studi du Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sull’incontro tra Mazzarri e il presidente De Laurentiis e soprattutto sui motivi del forfait di Tudor. Ad oggi Mazzarri sembra essere l’unico nome rimasto per sostituire Rudi Garcia alla guida del Napoli e si attende solo l’ufficialità del passaggio di consegne

«Il presidente ha lasciato gli uffici della Filmauro alle 13.30 è andato a casa per il pranzo e da circa mezz’ora è uscito e non è tornato negli uffici della Filmauro. Le parti si sono già sentite via telefono e probabilmente oggi ci sarà l’annuncio perché Mazzarri ha scavalcato Tudor incontrato ieri. Si erano lasciati con un vi faremo sapere.

Cosa non ha convinto Tudor?

«Tudor si aspettava un contratto di 18 mesi, il Napoli ha offerto fino a fine stagione. le parti si sono conosciute con un incontro privato tra De Laurentiis e Tudor. Si sono parlati, il presidente ha ribadito che voleva un contratto di 7 mesi e per quello che ci risulta non sarebbe stato questo l’ostacolo per Tudor, ma il discorso è stato sulla libertà nella gestione del gruppo, nella traduzione sul campo dei propri concetti tattici. Sono solo ipotesi. Senza dubbio Mazzarri ha subito accettato di giocare con la difesa a quattro c he è un passaggio fondamentale per una squadra che è stata costruita su un certo concetto di gioco. Potrebbe essere una aspetto importante come quello di conoscere l’ambiente e saper gestire la personalità “ingombrante” del presidente De Laurentiis che nelle ultime due settimane ha messo le tende a Castel Volturno, che si informa, vuole sapere ed è motot presente. Questo può essere un punto toccato con Tudor che lo ha spiazzato. Che l’annuncio potrebbe arrivare oggi»

Poco prima Compagnoni aveva detto

«De Laurentiis da un po’ naviga a vista. Lui che per anni ha gestito il Napoli in modo straordinario portandolo dalla serie C alla A fino alla vittoria dello scudetto, ha giocato un grande calcio gestito grandi campioni. Però il dopo Spalletti lo ha gestito malissimo, a cominciare dal fatto che non doveva chiudere con Spalletti, lo doveva blindare a Castel Volturno. Dopo trovare un clone non era semplice. Quella di Garcia si è dimostrata una scelta pessima, lo dicono i risultati. Ora il Napoli naviga a vista, cercando giocatori e allenatori. Se guardo la rosa del Napoli e immagino come gioca Tudor, soprattuto come gioca Mazzarri, non sarà facilissimo»

