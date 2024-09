Mauri: «Lautaro in questo momento è il miglior attaccante del campionato, forse anche superiore a Osimhen»

A TvPlay: «Non so a cosa faccia riferimento Sarri quando parla di ambiente. Non penso che siamo arrivati alla fine del ciclo di Sarri alla Lazio»

Stefano Mauri, ex giocatore e capitano della Lazio è intervenuto come ospite a TvPlay. Sulle difficoltà che la Lazio sta affrontando, Mauri ha dichiarato:

«Nelle parole di Sarri si nota il riproporsi di un problema che c’è sempre stato nel corso degli anni. Anche quando giocavo io si facevano stagioni importanti e altre meno. Noi avevamo problemi soprattutto l’anno dopo aver raggiunto un traguardo importante. Bisogna trovare un rimedio ma non è facile trovarlo».

Mauri ancora su Sarri sulle sue parole dopo la sconfitta della Lazio a Salerno:

«Il direttore sportivo c’è ed è presente. C’è anche Alberto Bianchi, un uomo della società sempre presente. Non so a cosa faccia riferimento Sarri quando parla di ambiente. Non credo che contro il Celtic sia in ballo il futuro del tecnico, ma il passaggio del turno in Champions. Non penso che siamo arrivati alla fine del ciclo di Sarri alla Lazio. A livello caratteriale manca qualcosa, l’anno scorso vinceva facilmente contro quasi tutti. Quest’anno manca lo spirito della scorsa stagione. Comunque credo che Sarri resterà a Roma».

Per Mauri, Lautore è più forte di Osimhen. Almeno in questo momento:

«Il gol del pareggio dell’Inter è chiaramente un errore dei difensori juventini, ma va elogiato il movimento di Lautaro che ha dimostrato di essere un grande giocatore. In questo momento è il miglior attaccante del campionato, forse anche superiore a Osimhen. Poi dipende molto dalla squadra in cui vanno a giocare».

ilnapolista © riproduzione riservata