Lega Serie A, oggi nuova Assemblea per i diritti tv esteri

La riunione prevista per le 14.30 sarà in videocollegamento. Anche il presidente De Laurentiis dovrebbe partecipare

Nel primo pomeriggio di oggi, dalle 14.30, si svolgerà una nuova Assemblea della Lega Serie A. Dopo aver assegnato i diritti tv per le prossime cinque stagioni, con una distribuzione a DAZN e Sky analoga a quella precedente, i club sono adesso chiamati a prendere decisioni per la cessione di altri diritti televisivi.

L’Assemblea si svolgerà in videocollegamento per provare ad accrescere le offerte per i diritti esteri. L’idea è di passare dagli attuali 250 milioni di euro a stagione ad almeno 400 milioni di euro a stagione, per spingere il totale da distribuire ai club.

Altro pacchetto al centro della discussione a distanza sarà quello relativo a Licenze Dati (a livello nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali), da cui i club hanno ricavato circa 17 milioni di euro nel triennio 2021-2024. La nuova vendita potrebbe portare un incremento del 100%, quindi più o meno 36 milioni di euro.

Anche il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis, dovrebbe partecipare.

