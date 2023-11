Lazio-Roma, Mourinho ha nascosto la formazione ai giocatori (CorSport)

“Quando José Mourinho si mete a bastonare in casa propria, di solito c’è più tattica che ferocia. Quando “José Mo’ Frigno” si lamenta, è quasi sempre un’arma di distrazione di massa. Il fulmine si scarica a terra, lontano dall’albero e Mou non si fa male. José è un distruttore, non solo un detrattore, ma non si lascia guidare dall’istinto: c’è del calcolo in ogni sua parola. Che se la prenda con i suoi colleghi, con gli arbitri o con la Lega Calcio, che frigni per i calendari o per le squalifiche, che si metta a elencare i “tituli” conquistati in carriera sbattendoli in faccio a chi ha curricula assai più scarni, Mourinho pensa quando e quanto la cosa gli possa giovare“.