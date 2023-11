Juventus, obiettivo Fabian Ruiz a gennaio (CorSport)

L’ex Napoli è stimato da Giuntoli e potrebbe arrivare a gennaio in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

In seguito alle squalifiche di Pogba e Fagioli, la Juventus sta pensando di rinforzare il centrocampo. Uno dei nomi preferiti dalla società, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è l’ex Napoli Fabian Ruiz, ai margini del Psg; per lui nove presenze in stagione con il 45% dei minuti giocati.

“A centrocampo potrebbe cambiare più di qualcosa, vista l’emergenza aperta dai casi Pogba e Fagioli. Attenzione all’ex Napoli Fabian Ruiz, un po’ sacrificato a Parigi e stimato da Giuntoli: il Psg può ragionare su un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Sembra che qualcosa si stia già muovendo, anche perché il rinnovo di Rabiot sembra molto difficile”.

LE DICHIARAZIONI DI FABIAN RUIZ SUL PSG:

«Lavoro tutti i giorni nel mio club, che è dove passo la maggior parte del tempo, a Parigi. In questo momento non ho tutti i minuti che vorrei, ma siamo molto contenti dell’arrivo di Luis Enrique. Speriamo che quest’anno sia una grande stagione».

LE SUE DICHIARAZIONI SUL NAPOLI:

Ho un pezzo di Napoli nel mio cuore, voglio sempre il meglio per la squadra in cui sono stato per quattro anni. Sono molto contento per il loro grande inizio: sono primi sia in Serie A sia in Champions. Ho tanti amici là e seguo tutto con grande attenzione e affetto.

