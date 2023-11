Un altro episodio di violenza nel sereno campionato francese. Questa volta non s’è fatto male nessuno, ci sarebbero solo due tifosi feriti lievemente

In Francia un’altra sassaiola contro un bus, stavolta ci sono dentro i tifosi del Brest

Un’altra sassaiola, un altro bus atteso in strada e lapidato con le pietre. In Francia usa così: è il lato violento del calcio. Dopo i fatti di Marsiglia, con Grosso che quasi ci rimetteva un occhio, ieri sera un altro episodio traumatico: un bus che trasportava i tifosi del Brest, diretto a Montpellier per la 13esima giornata di Ligue 1, è stato preso a sassate appena uscito dallo stadio Mosson. Non si registrano feriti gravi, assicurano i media francesi, ci sarebbero due feriti lievi.

La parte superiore del parabrezza dell’autobus è stata sfondata rotta e un finestrino laterale è esploso. L’incontro vinto dal Brest (3-1) si è svolto in un contesto di tensione tra i tifosi delle due squadre, a causa di un precedente che risale al 2010, riferisce Le Télégramme.

Dopo l’incontro tra i tifosi delle due squadre sono scoppiati anche dei tafferugli, subito sedati dalla polizia, che aveva già evitato il peggio prima della partita. Non è stato possibile identificare gli autori dell’attacco con le pietre e nessun aggressore è stato arrestato. Solo un tifoso del Brest, che portava un manganello, è stato arrestato dalla polizia prima dell’inizio della partita.

🔴 Le bus des supporters de Brest a été caillassé après le match à Montpellier Le haut du pare-brise a été brisé, une vitre latérale a aussi explosé. Et ce après une arrivée au stade déjà mouvementée avec 3 interpellations #SB29 #MHSCSB29 les infos ➡ https://t.co/XqohxLHTz9 pic.twitter.com/GaC6g9vkui — Nicolas Blanzat (@nblanzat) November 26, 2023

