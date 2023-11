Il derby Lazio-Roma: altro che attacchi stellari, un solo tiro in porta (Il Messaggero)

Uno scialbo 0-0. Immobile corre senza incidere, Felipe Anderson non si vede. Dybala arretra a metà-campo per cercare spazi, Lukaku mai pericoloso

Il derby tra Lazio e Roma terminato 0-0 non è andato come i tifosi speravano; partita anonima, con le due fasi offensive che hanno fatto molta fatica ad imporsi. Il Messaggero scrive:

“Giorni ad aspettare il derby di Lukaku e Dybala da una parte e Immobile e Felipe Anderson dall’altra; l’Olimpico ha invece partorito… il classico topolino. La stracittadina degli attacchi stellari ha visto alla fine un misero colpo di testa di Big Rom, senza nemmeno troppa convinzione. Pagine e pagine sul feeling di Dybala con la Lazio (11 reti), di Romelu nei derby, della ritrovata vena del veterano Immobile e dello specialista Felipe, per poi in 90 minuti non vederli mai nel vivo del gioco. Il belga perso nelle praterie biancocelesti, Dybala arretrando spesso e volentieri a metà campo cercando spazi, Ciro si vede solo per la corsa e la grinta, per non parlare di Felipe; la Lazio sviluppa il suo gioco sulla fascia opposta e il brasiliano si vedrà solo per un recupero su Spinazzola nel secondo tempo.

L’involuzione dei due reparti offensivi appare netta, si segna col contagocce. L’unico aspetto positivo di una domenica strana è che Mourinho e Sarri hanno recuperato un punto sul Napoli, portando i distacchi a -3 e -4. Per risalire in classifica la strada è solo una: quella del gol”.

MOURINHO NASCONDE LA FORMAZIONE AI CALCIATORI:

CorSport: Tantomeno si preoccupa di sapere che Dan Friedkin, in città da una settimana e annunciato in tribuna all’Olimpico, possa faticare a digerire un’altra prestazione scadente, anche perché non prevede di trattenersi a Trigoria a lungo: salvo ribaltoni al momento imprevedibili, saluterà la Roma a fine stagione e si accaserà in Arabia Saudita, dove anche nelle ultime settimane lo hanno tentato. Ieri Mou ha nascosto anche alla squadra la formazione. Non vuole trascurare alcun dettaglio. E’ la domenica che deve risvegliarne la grandezza.

