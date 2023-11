I figli italiani di Gullit lo denunciano: «Ci deve mezzo milione di mantenimenti»

Quincy Georges e Cheyenne Dil, figli di Cristina Pensa, vogliono anni di alimenti mai versati. “E’ sparito, non vogliamo fare i mantenuti ma…”

Ruud Gullit è stato denunciato dai due figli “italiani”: Quincy Georges e Cheyenne Dil, di 32 e 29 anni, avuti con l’ex modella Cristina Pensa. Accusano l’ex campione del Milan di violazione degli obblighi di assistenza nella responsabilità genitoriale. Vogliono circa 500 mila euro per anni di mantenimenti mai versati, scrive il Corriere della Sera. Hanno presentato regolare denuncia a Vibo Valentia.

“Fosse stato un padre presente non avrei mai creato una situazione del genere, ma voglio giustizia“, dice Quincy George. “Non risponde ai messaggi di auguri per le festività. Non voglio fare il mantenuto, è ovvio che quei soldi possono aiutarci ma è soprattutto una rivalsa morale“.

Gullit, dice, è sparito dalla sua vita quando aveva 5 anni per poi ricomparire quando ne aveva 12, poi se ne è andato di nuovo.

L’olandese ha sei figli, e nel 2014 li ha riuniti tutti a Ibiza, “ma era una farsa, ci ha usato per ribaltare la narrazione di pessimo padre che aveva. I rapporti erano così inesistenti che ci ha scritto su Facebook per invitarci”.

Dopo il divorzio da Cristina Pensa, nel 2010 i giudici disposero che Gullit corrispondesse una somma di 7200 euro al mese all’ex moglie per il mantenimento dei figli. L’ex calciatore non avrebbe mai versato quei soldi. E anche l’accordo per il versamento degli arretrati del 2017 sarebbe stato stato disatteso.

Quincy, racconta la Gazzetta dello Sport, “per un periodo ha cercato di fare il calciatore e ha militato in una squadra svizzera ma senza particolare successo. Dopo un periodo buio si è salvato grazie a un gruppo di preghiera trovato in Calabria. Anche per questo la querela è stata presentata a Vibo Valentia. Cristina Pensa prima di incontrare Ruud Gullit aveva avuto una relazione con Ayrton Senna e ha recentemente raccontato come la notizia della morte del pilota, la colpì profondamente e che il matrimonio col calciatore si rovinò anche per questo”.

