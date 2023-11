Haaland non vince il Pallone d’Oro, gli resta il Golden Player di Tuttosport

Il quotidiano torinese scrive: è mancato all’appuntamento del Mondiale, ma è il calciatore prototipo dell’attaccante moderno.

L’attaccante del Manchester City Erling Haaland vince il premio Golden Player votato dal board delle leggende di Tuttosport. Non è riuscito a trionfare nella cerimonia per il Pallone d’Oro, ma le statistiche della scorsa stagione del norvegese sono state impressionanti. Il quotidiano scrive:

“Una stagione pazzesca. I numeri, i trofei, i gol. Tutto dice che Erling Haaland è stato il miglior giocatore della scorsa stagione. Con il City ha vinto tutto, dalla Premier League alla prima storica Champions League sollevata in finale contro l’Inter. In totale sono 52 gol in 53 presenze con il City: quasi impossibile riuscire a fare meglio. È mancato all’appuntamento del Mondiale, ma d’altronde portare la sua Norvegia nella massima competizione per Nazioni era un’impresa oltre anche alle sue sconfinate potenzialità. È il calciatore prototipo dell’attaccante moderno : veloce, decisivo, fortissimo fisicamente, e glaciale sottoporta. Golden Boy nella stagione 2020 quando con il Borussia Dortmund aveva stupito l’Europa, oggi Haaland si conferma come campione affermato e maturo, Golden Player”.

IL PALLONE D’ORO 2023 MANCATO:

Messi “potrebbe benissimo essere il miglior calciatore di sempre”, ma non è questo il punto. Il punto, per l’editorialista del Telegraph, è “come la Fifa ha aggirato tutte le regole per consentire lo svolgimento del Mondiale a metà stagione, così France Football ha spudoratamente minato l’integrità del premio alterandone i parametri per tener conto di quelli dell’anno scorso”. Un processo che sembra fatto apposta “per rendere Messi un contendente. Perché se i soliti criteri fossero stati applicati correttamente, Messi non sarebbe stato neanche lontanamente vicino al premio. Da quando ha sollevato la Coppa del Mondo, è stato in un lungo tour di pensionamento”. “Certo, ha segnato 11 gol e fornito otto assist in sole 11 partite con la famosa maglia rosa di Miami (famosa quanto può esserlo una maglia nata 18 mesi fa). Ma c’è un piccolo avviso su quel record: quei gol erano per l’Inter Miami. E comunque solo uno di questi gol è arrivato nelle partite della Major League Soccer”.

