In sala video si è arrabbiato per la superficialità nelle coperture preventive. A De Laurentiis bastano gli obiettivi minimi; ottavi Champions e prime quattro

Garcia ha rivisto Napoli-Union Berlino e si è arrabbiato per gli errori nel gol del pareggio (Corrmezz)

Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise:

Anche ieri il presidente era a Castel Volturno a seguire l’allenamento e dopo il pareggio contro l’Union Berlino i nervi sono tesi, c’è amarezza e delusione anche per gli errori commessi.

All’indomani Garcia li ha analizzati in sala video arrabbiandosi per la superficialità nelle coperture preventive riguardo all’azione del gol del pareggio dell’Union e ad altre situazioni. De Laurentiis non gradisce che certi problemi si soprattutto nelle gare al Maradona, immaginava di poter già indirizzare la qualificazione agli ottavi con gli incassi relativi alla vittoria e, invece, ha dovuto ingoiare un altro boccone amaro. Il patron è convinto che Garcia possa portare la stagione a termine almeno con gli obiettivi minimi: entrare nelle prime quattro accedendo così alla Super Champions e conquistare gli ottavi di finale alle spalle del Real Madrid nel girone.

I DUBBI DI FORMAZIONE PER L’EMPOLI (CORSPORT)

Garcia insisterà coi titolarissimi o farà riposare Anguissa e Raspadori?

Il Corriere dello Sport con Antonio Giordano fa il punto sulla probabile formazione del Napoli domani alle 12.30 contro l’Empoli nella gara domenica delle 12.30 con 50mila spettatori.

Garcia non ama stravolgere il Napoli, non lo ha mai fatto, non dovrebbe spingersi ad osare così tanto neppure con l’Empoli, in una sfida con un peso specifico rilevante e nella quale è vietatissimo sbagliare: un cambio – probabilmente in difesa, con Olivera che rispetto all’Union Berlino dovrebbe cominciarla al posto di Mario Rui – e poi con perplessità che resteranno vive pure oggi, giornata di vigilia ma anche di inevitabile meditazione, senza conferenza stampa, con un ritiro inevitabile, semplicemente perché si gioca alle 12.30 e non se ne può fare a meno.

Raspadori ne ha iniziato sei su sei, durante l’ultimo slot campionato-Champions, e qualcosa s’è risparmiato a partita in corso, però Simeone sta diventando una tentazione e comunque è un’opzione di riguardo; e poi c’è Anguissa, che è rientrato con il Milan (13′) ma tra Salerno e l’Union non si è fermato un secondo ed un po’ di affaticamento l’ha mostrato, sia all’Arechi che al Maradona, e dunque fa scaldare Cajuste.

