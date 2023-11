Farioli: «il calcio identitario non basta più, bisogna saper fare più cose. Tanti dogmi sono superati»

Alla Gazzetta il tecnico del Nizza guardato con sospetto perché subisce troppi pochi gol: «il mio è un calcio ragionato»

Francesco Farioli, 34 anni, enfant prodige degli allenatori, è il tecnico del Nizza secondo in classifica. De Laurentiis lo tiene d’occhio per il futuro del Napoli. La Gazzetta lo ha intervistato.

Quali sono i principi filosofici di Farioli?

«Con il mio staff spacchiamo il capello in quattro, ci facciamo venire il mal di testa in cerca di risposte. Questioniamo i dogmi di cui il calcio è pieno e tanti sono superati. Siamo quasi al limite opposto oggi, vale tutto finché ha una sua applicabilità e funzionalità. Questa è la grande evoluzione degli ultimi 3-4 anni di calcio. Dal dogmatismo assoluto quasi all’anarchia».

Lei aveva fama di giochista, ma è secondo con la miglior difesa d’Europa.

«Fino a 4-5 anni fa avere un’identità era garanzia di performance, ora bisogna saper fare più di una cosa. Una squadra deve avere un guardaroba con diversi abiti: lo smoking, l’abito elegante, il jeans per tutte le occasioni, la tuta da lavoro».

Thierry Henry ha sottolineato che è secondo con soli 13 gol segnati.

«Ha ragione, possiamo migliorare. Ma siamo secondi per numero di occasioni create, purtroppo anche in quelle sprecate. Abbiamo una media 27-28 tocchi in area avversaria. Gli attaccanti ci aiutano tanto in fase difensiva, a loro chiedo molto e per ora sono meno lucidi davanti».

Il tratto distintivo è il possesso palla dietro e la verticalizzazione improvvisa.

«In base alla pressione degli avversari. Il nostro calcio paradossalmente è proattivo ma allo stesso tempo reattivo, hai una serie di possibilità, l’avversario te ne toglie 9 su 10 e devi saper riconoscere quella rimasta. È un calcio ragionato, ma l’obiettivo finale è essere coscientemente incoscienti, ridurre il tempo di pensiero rispetto all’esecuzione».

Oltre a De Zerbi quale allenatore la ispira?

«Roberto è un riferimento. Ammiro Spalletti, un innovatore che ha avuto il genio di cambiar pelle tante volte. Ci sentiamo. La scelta giusta per l’Italia, non ho dubbi».

