Eurosport: Ibrahimovic non vuole un ruolo di campo, potrebbe essere il Consigliere di Gerry Cardinale

Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan, anche se non è ancora chiaro il ruolo di cui prenderà possesso e sono ancora ignote le tempistiche. L’idea iniziale di Cardinale e soci era quella di affidare a Ibrahimovic il ruolo che ha avuto Maldini fino alla passata stagione: una sorta di direttore dell’area tecnica, con poteri anche di mercato insieme a Moncada e Furlani. L’incontro avvenuto tra i due alla vigilia di Milan-PSG verteva su quello, ma Ibrahimovic – secondo la Gazzetta dello Sport – ha altri piani.

Secondo quanto riporta Eurosport Ibrahimovic non vuole un ruolo di campo

“Come detto, il Milan aveva l’interesse di far rientrare Ibrahimovic ma più con un ruolo tecnico. Occupare la carica che ha avuto Maldini nel corso delle ultime stagioni, carica rimasta vacante dopo il suo addio al termine dell’annata scorsa. Un elemento, insomma, che facesse da collegamento tra società e squadra, ma che fosse sempre presente durante gli allenamenti, giorno dopo giorno a Milanello, a volte anche a bordo campo. Che mettesse mani a queste dinamiche e che fosse un supporto valido per Stefano Pioli ora che sta incontrando diverse difficoltà nella stagione in corso. Soprattutto con lo spogliatoio, vedi alcuni atteggiamenti dei giocatori non contenti per le sostituzioni. Ibra ha detto no, non volendo vivere quel tipo di quotidianità. Allo stadio vuole andarci da dirigente, a Milanello – quando capita – vuole andarci in giacca e cravatta da dirigente.

Cosa vuole fare dunque Ibrahimovic?

Eurosport conclude

“Chiarito che non vuole andare a Milanello tutti i giorni, ma anche che non c’è una vera carica vacante nell’organigramma societario, Ibrahimovic potrebbe assumere il ruolo di Consigliere ufficiale di Gerry Cardinale. Un po’ quello che faceva, ai tempi, Zinédine Zidane con Florentino Pérez prima che iniziasse la sua carriera da allenatore (prima di fare il vice di Ancelotti al Real). Zidane aveva una connessione tra squadra e società, consigliando anche al Presidente alcuni nomi per il mercato”

