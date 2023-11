Ibrahimovic torna al Milan, ma sorgono dubbi su ruolo e tempistiche

Sportmediaset: si era parlato di Ibrahimovic in versione super-consulente di Cardinale.

Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan, anche se non è ancora chiaro il ruolo di cui prenderà possesso e sono ancora ignote le tempistiche. Sportmediaset scrive:

“Le settimane che verranno saranno cruciali per trovare l’accordo definitivo: le posizioni dell’ex campioni e di Gerry Cardinale sono decisamente più vicine dopo l’incontro avvenuto nel capoluogo meneghino solo pochi giorni fa. Nelle scorse ore si era parlato di Ibrahimovic in versione super-consulente dell’attuale proprietario rossonero: lo scopriremo, ma è assai probabile che il 42enne riporterà direttamente al numero uno di RedBird, in quella che dovrebbe configurarsi come una collaborazione a più ampio raggio. Difficile che Zlatan entri a pieno titolo nell’organigramma rossonero. Sono in programma nuovi colloqui per limare tutti i dettagli di una intesa tutt’altro che distante: il contratto è in fase di stesura, l’ex Inter e Juventus è pronto a tornare in azione dopo l’addio al calcio”.

L’INCONTRO TRA LO SVEDESE E CARDINALE:

Zlatan e il numero uno di RedBird certamente avranno nuovamente discusso anche i dettagli sul possibile ruolo di Ibra nel club. All’uscita dell’albergo poi bocca cucita per lo svedese che ha risposto solo con un sorriso a chi gli ha chiesto come è andato il vertice. Cappellino nero, felpa e pantaloni scuri, Zlatan si è presentato nell’albergo di Cardinale da solo e non ha rilasciato dichiarazioni né all’ingresso, né all’uscita. Atteggiamento low profile che conferma l’importanza del momento. Secondo quanto trapela da giorni, del resto, sul fronte Ibra si registra una certa accelerata in casa Milan. E proprio il nuovo faccia a faccia con Cardinale potrebbe dare il via libera definitivo al coinvolgimento dell’ex bomber rossonero. Un coinvolgimento da definire con attenzione per mettere l’esperienza di Zlatan al servizio della squadra e non creare problemi all’ambiente e allo spogliatoio.

ilnapolista © riproduzione riservata