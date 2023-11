Djokovic: «Mi hanno fatto il controllo antidoping un’ora e mezza prima della partita, oltraggioso»

Polemica in Coppa Davis: «Non mi era mai successo prima di un incontro. Ho la mia routine. Un uomo mi ha seguito per ore»

Novak Djokovic sottoposto a controllo antidoping prima del match di Coppa Davis contro l’Inghilterra. una decisione che il tennista serbo, numero uno al mondo, ha definito “oltraggiosa”. Djokovic lo si ama o lo si odio, ha sempre pronta una polemica o è sempre pronto a crearne una. Questa volta si scaglia contro l’autorità antidoping che ha deciso di sottoporlo a controllo antidoping solo un’ora e mezza prima dal match in Coppa Davis contro Cameron Norrie.

“I’ve always supported testing, but not before the match. What will that change? I’ll be there, when the match is over, test me.” — José Morgado (@josemorgado) November 24, 2023

A Malaga Djokovic ha comunque battuto il suo avversario senza particolari patemi. Lo ha sconfitto in due set (6-4 6-4) decretando l’eliminazione dello la Gran Bretagna dal torneo nei quarti di finale. Insieme alla vittoria di Miomir Kecmanovic che ha sconfitto Jack Draper 7-6 (2) 7-6 (6) ha regalato alla Serbia una vittoria fondamentale. Sabato affronteranno l’Italia di Sinner e Sonego (e non solo) in semifinale.

Tornando alla polemica sul controllo antidoping, Djokovic ha dichiarato:

«Non ho ancora fatto un controllo antidoping completo, dovevano ancora prelevare il sangue. Un uomo si è seduto in un angolo, mi ha seguito per ore. Ho avuto una discussione con lui perché in 20 anni di carriera non mi era successo prima. Ho ricevuto una notifica un’ora e mezza prima della partita. Ho la mia routine e non ho bisogno di distrarmi. Di pensare al prelievo di sangue, di pensare se potrò donare un campione di urina.. Una decisione del tutto illogica».

La Coppa Davis dell’Italia

Sinner trascina l’Italia in semifinale di Coppa Davis. Si è da poco conclusa la partita di doppio, l’Italia ha vinto il match schierando Sinner e Sonego che hanno battuto l’Olanda di Griekspoor e Koolhof per 6-3/6-4, senza mai cedere il servizio e annullando 3 palle break.

Stamattina la situazione si era messa male con la sconfitta di Arnaldi e i pronostici che davano l’Olanda favorita in doppio, ma sia Sinner che Sonego hanno giocato un’ottima partita e hanno trovato la chiave per portare a casa la vittoria.

