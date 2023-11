De Laurentiis, per capirne i pensieri è sufficiente fare i calcoli dei guadagni sfumati (Corsport)

Col pari in Champions ha perso due milioni di euro, nonché punti fondamentali nella rincorsa al ricchissimo Mondiale per club

Per capire i pensieri di De Laurentiis, è sufficiente fare i calcoli dei guadagni sfumati. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Aurelio è un uomo ottimista e positivo, è un capitano, ma è anche il presidente di un club che mercoledì, con il pareggio che ha interrotto la serie di 12 sconfitte dell’Union, ha perso in un clic l’ipoteca sulla qualificazione agli ottavi – fondamentale per gli investimenti futuri – nonché 1.870.000 euro. Per la precisione: ogni vittoria in Champions vale 2.800.000 milioni, mentre il pareggio 930.000 euro.

Nonché, aggiungiamo noi, punti fondamentali nella rincorsa al ricchissimo Mondiale per club.

Per leggere tra i pensieri di Adl, insomma, è sufficiente fare i calcoli dei guadagni sfumati e poi moltiplicare con delusione legittime preoccupazioni. O magari navigare tra le onde della sua rabbia evidente – anche quella legittima al termine della partita con i tedeschi: ha parlato con Garcia a caldo e lo ha fatto ancora a freddo, ieri. E ha ovviamente incontrato i giocatori, come sempre da quando l’ufficio incastrato nella sede del centro sportivo è diventato la sua base operativa.

ADL NON HA POTERI TAUMATURGICI (GAZZETTA)

De Laurentiis ha provato a metterci una pezza, a tutta questa situazione, piazzandosi in pianta stabile a Castel Volturno per essere al fianco della squadra ed essere di sostegno e incoraggiamento. In realtà la sua presenza è apparsa come l’ennesimo commissariamento del tecnico francese che è sotto costante controllo. Comunque, qualunque siano i motivi che hanno mosso il presidente ad affiancare il Napoli con costanza, scrive la Gazzetta questa mattina, sembra che la cura non abbia ancora avuto gli effetti desiderati

I numeri dimostrano che nemmeno la presenza commissariale, e continua, di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno ha sortito effetti taumaturgici sul rendimento del Napoli, che prosegue in modo quantomeno singhiozzante.

