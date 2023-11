De Laurentiis in modalità Re Sole, “il Napoli c’est moi”, e chi se ne frega degli altri” (Foglio)

“L’errore non fu la scelta, per quanto controintuitiva, ma l’approccio: credersi invincibili, in grado di dire no alle richieste di rinnovo di metà rosa, malcostume abbastanza diffuso ma fisiologico dopo un trionfo del genere, di passare sopra alla perdita di ds e allenatore come se nulla fosse, e pensare di poter procedere sereni su binari ampiamente smontati”