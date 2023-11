De Laurentiis twitta: Bentornato Walter. Mazzarri torna al Napoli

È arrivata l’ufficialità. Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli (dieci anni dopo). Subentra a Rudi Garcia

De Laurentiis twitta: Bentornato Walter

Bentornato Walter! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 14, 2023

Ora è ufficiale. Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, salutato dal tweet di Aurelio De Laurentiis.

Di Marzio conferma: «Mazzarri è il prescelto», oggi la firma col Napoli

Scrive Di Marzio:

«Mazzarri è il prescelto per la panchina del Napoli: confermato l’incontro nel pomeriggio con il presidente De Laurentiis, che ha sciolto i dubbi tra il toscano e Tudor, per definire l’accordo con il club azzurro».

Questa mattina Di Marzio aveva scritto:

De Laurentiis oggi incontra Mazzarri, non ha deciso su Tudor. Lo scrive Gianluca Di Marzio, lo ha scritto sul Corriere della Sera anche Monica Scozzafava.

Scrive Di Marzio:

Non c’è ancora una scelta definitiva di De Laurentiis sull’erede di Garcia sulla panchina del Napoli: nella giornata di ieri, lunedì 13 novembre, il club azzurro ha offerto un anno di contratto a Igor Tudor, che avrebbe dato la propria disponibilità a firmare. Ma il Napoli oggi incontrerà anche Walter Mazzarri: un segnale di come la decisione non sia stata ancora presa.

Oggi, martedì 14 novembre, quindi, il presidente De Laurentiis e i vertici del Napoli incontreranno l’allenatore ex Cagliari e Torino per parlare di un possibile ritorno in azzurro: Mazzarri è ancora in corsa e può giocarsi le sue carte per tornare su una panchina con cui aveva ottenuto grandi risultati in carriera. Dopo l’incontro, arriverà la scelta del presidente De Laurentiis tra Tudor e Mazzarri.

IL CLAMOROSO RITORNO DI WALTER

Mazzarri è l’idea last minute che comincia a stuzzicare De Laurentiis. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Entro domani dovrà esserci un allenatore nuovo a dirigere la squadra e soprattutto il francese dovrà ricevere la lettera di esonero. Il tempo non mette ansia al presidente del Napoli che continua a valutare i pro e i contro della scelta Tudor, sa che non può permettersi altri errori. In giornata in agenda ci sono altri appuntamenti sui quali tutto il suo entourage mantiene il più stretto riserbo. Fabio Cannavaro è un’ipotesi suggestiva ma De Laurentiis non è convinto; Walter Mazzarri è l’idea last minute che invece comincia a stuzzicarlo.

