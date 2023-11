De Laurentiis ha fatto tornare popolare l’esonero ai piani alti della serie A (libero)

Il presidente del Napoli introduce una differenza rispetto al passato: ha fatto di tutto per non licenziare Rudi Garcia. Si è pure trasferito nel centro sportivo

Claudio Savelli sulle pagine di Libero scrive oggi dell’esonero, una pratica che, almeno tra le big italiane, non è molto in uso, ma che De Laurentiis ha rivalutato negli ultimi mesi.

“L’unica grande di serie A ad aver cambiato allenatore negli ultimi due anni e mezzo è il Napoli. Due volte, peraltro. Prima Rudi Garcia per Spalletti, ora Mazzarri per Rudi Garcia”

Uno dei motivi, secondo Savelli, è che i proprietari delle grandi squadre sono oramai stranieri, o ancora grandi cordate straniere, che non sono abituati a licenziare durante la stagione

“Non badano ai sentimenti, preferiscono leggere i numeri a fine annata e valutare se è il caso di continuare o meno. Non a caso l’unico esonero è firmato De Laurentiis, presidente italiano vecchia scuola, con una differenza rispetto al passato: ha fatto di tutto per non licenziare Rudi Garcia. Si è pure trasferito nel centro sportivo”.

Una decisione, quella di De Laurentiis, inevitabile e, anzi, arrivata in ritardo

“Ha atteso, fin troppo, per procedere perché l’esonero era un’ammissione di colpa, se è vero che Rudi Garcia lo ha selezionato lui, senza consiglieri. Ma alla fine si è reso conto che il cambio era inevitabile. Il ciclo di Rudi Garcia non solo non era cominciato ma stava anche cancellando quello precedente di Spalletti, ancora aperto stando a come la rosa è stata preservata in estate. L’esonero è così tornato a popolare i piani alti della serie A dopo due anni e mezzo. Subentra in corsa Mazzarri, un allenatore che dal grande giro era ormai escluso, e porta immediatamente una vittoria che il Napoli pre-sosta non avrebbe ottenuto perché a Bergamo serve tutto ciò che il Napoli pre-sosta non aveva: convinzione, serenità, coesione. La reazione al cambio è quasi scontata, resta tutto da confermare sul lungo periodo quando questa svanirà, però Mazzarri sembra essersi presentato nei modi giusti: sereno, sorridente, addirittura scherzoso, lui che tendeva sempre al lamento”

ilnapolista © riproduzione riservata