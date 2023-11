De Laurentiis attacca l’Agcom sulla pirateria: «abbiamo i nemici in casa, ritardano l’ok a una legge»

L’Agenzia Dire. È sempre al convegno. Attacca Lotito: «Lo chiamo Lotrito, i diritti tv per 5 anni gli servono per stare in equilibrio di bilancio»

De Laurentiis attacca Lotito: «Lo chiamo Lotrito, diritti tv fatta ad arte per lui» (è sempre al convegno).

Ecco cosa riporta l’agenzia Dire.

«Pensare di poter fare ad arte per Lotito, che io chiamo “Lotrito”, una aggiudicazione dei diritti tv per 5 anni, che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio, è una follia perché oggi tutto cambia di mese in mese, dalla guerra ai problemi economici. Noi ci siamo autodepredati il nostro calcio per anni e oggi ne paghiamo le conseguenze». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della tavola rotonda “Le nuove prospettive sulla riforma dello sport”, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma.

A proposito quindi della legge contro la pirateria, ha aggiunto: “Quando poi abbiamo i nemici in casa, l’Agcom, che ritardano l’approvazione di una legge, è difficile non avere dei retropensieri».

Al numero uno del club azzurro ha risposto a stretto giro il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: sulla distribuzione quinquennale dei diritti tv è «difficile immaginare una scelta migliore oggi a sei mesi dal nuovo campionato. Questo schema attuale ha una sua validità che non va sottovalutata. Poi bisogna valorizzare il calcio italiano nel mondo, che può crescere infinitamente di più rispetto all’Italia. Bisogna essere più coraggiosi e andare alla ricerca di un valore inespresso di quale sia il cliente finale».

