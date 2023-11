Coppa Davis, Sinner: «La pressione è un privilegio per noi. Giocare per l’Italia pure»

A Sky sul doppio con Sonego: «Ho giocato con un amico, ci siamo sostenuti sempre a vicenda nei momenti difficili»

Dopo la vittoria in doppio contro l’Olanda in Coppa Davis, Sinner e Sonego hanno parlato ai microfoni di Sky.

Le parole di Sinner sulla partita giocata:«Abbiamo disputato un ottimo doppio e spero che ci prenderemo delle altre soddisfazioni. Per Volandri non è facile prendere delle decisioni sulla formazione ma la coppia oggi ha funzionato, eravamo la squadra giusta».

«Oggi c’era tanta pressione, per tutta la giornata. C’è stata tanta sfortuna con Arnaldi, arrivato ad un soffio dalla vittoria nel primo singolare. Io poi sono riuscito a pareggiare il conto ma all’inizio ho faticato e non mi sentivo tanto bene in campo. Poi il doppio ha funzionato, ho giocato con un amico, ci siamo sostenuti sempre a vicenda nei momenti difficili»

Sonego è intervenuto con una battuta sul compagno di doppio: «Sì ma a Fifa giochiamo bene insieme, ci siamo preparati così»

Sulla partita: «Eravamo in fiducia ed è stato bello ritrovarci in campo .C’erano davvero sensazioni positive. Siamo un gruppo completo e non è facile lasciare fuori qualcuno. Oggi è stata davvero una vittoria di squadra, perché anche Arnaldi meritava di vincere, ha fatto una partita pazzesca».

Il capitano Volandri ha elogiato il tennista altoaltesino in conferenza stampa: «Sinner alza il livello di tutti. È arrivato lunedì e ieri siamo venuti prestissimo sul centrale, ha voluto allenarsi per dare subito l’esempio»

Di nuovo Sinner: «La pressione è un privilegio per noi. Ci dà più energia per dare sempre il cento per cento, giocare per i colori dell’Italia è altrettanto un privilegio».

Sul doppio:«Mi piace giocarlo se ho un compagno con cui mi trovo bene. Questa è una squadra con cui mi trovo a mio agio. A stare con i miei compagni e a giocare il doppio con loro».

Sonego:« Noi sappiamo una cosa, in ogni momento ci giriamo e se vediamo Jannik sappiamo di poter contare sempre su di lui, è una persona umile e semplice. Non puoi non apprezzare questi valori».

