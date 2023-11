Castillejo denuncia il comportamento della polizia spagnola: «Non danno importanza ai furti»

L’ex Milan ha subito un furto in casa nell’agosto 2022 a Valencia mentre era in campo. Nel 2020 gli era stato rubato un orologio costoso a Milano.

L’esterno del Sassuolo ex Milan Samu Castillejo ha denunciato un’aggressione subita a Milano nel 2020 dove due rapinatori gli hanno rubato un orologio molto costoso ed è successo anche a Valencia nell’agosto 2022. Relevo riporta le dichiarazioni del calciatore dell’episodio del 2020:

«Stavo per andare al supermercato e, quando stavo per scendere dalla macchina, due ragazzi su una moto sono scesi e mi hanno puntato una pistola alla testa. Avrei dato loro tutto quello che mi avrebbero chiesto, perché la verità è che è una situazione di paura, di incertezza, che non sai cosa ti sta succedendo. Mi hanno chiesto l’orologio e se avevo soldi in contanti, e non li avevo. Hanno preso un orologio molto costoso. La polizia italiana ha fatto un ottimo lavoro e il giorno dopo li hanno arrestati e per fortuna sono riuscito a recuperare l’orologio».

Relevo parla inoltre del furto subito dal calciatore a Valencia:

“La fortuna non lo ha accompagnato nell’agosto 2022 durante il suo periodo a Valencia. In primo luogo, perché ha subito di nuovo un’aggressione; questa volta, nella sua casa, una villa a Torre en Conill (Bétera), mentre giocava la sua prima partita con la maglia del Valencia. Questa volta non è riuscito a recuperare nulla di rubato. Castillejo spiega: «Abbiamo avuto modo di sapere quale fosse il veicolo usato dai ladri, la targa – che forse è stata rubata -, ma dopo un anno non abbiamo ancora alcuna informazione», denunciando la mancanza di protezione subita dai calciatori in questo senso. «Le persone pensano che abbiamo un sacco di soldi noi calciatori, quindi “non succede nulla”. Ma i rapinatori stanno violando la tua privacy, la tua famiglia, tua moglie, tuo figlio. Solo nel momento in cui accade qualcosa di serio, gli viene data importanza», si lamenta Castillejo. «Penso che in Spagna non diano tanta importanza quando accadono queste cose, perché i ladri rubano e poi non succede nulla. Continueranno a rubare fino a quando le leggi non saranno più severe o ci saranno davvero persone che vogliono prenderli»”.

