Cairo: «Mazzarri? È allenatore in gamba e di qualità. Gli voglio bene»

A Gianluca Di Marzio: «Arbitri? Siamo stati penalizzati in maniera incredibile. Negli ultimi tre campionati abbiamo avuto 200 eventi sfavorevoli»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato un’intervista a Gianluca Di Marzio. Il presidente del Toro ha anche parlato del nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri. Il tecnico infatti ha allenato i granata raggiungendo anche l’Europa nella stagione 2018/19:

«L’ho sentito ieri, gli ho fatto un in bocca al lupo. Sono rimasto molto legato e affezionato a lui. Ci sentiamo ancora, dovevamo vederci in estate. È una persona molto in gamba e un bravissimo allenatore, ha fatto benissimo in tante realtà, Reggina recuperando quegli undici punti alla Sampdoria, ha fatto benissimo al Napoli vincendo e arrivando secondo. È un allenatore di qualità, di capacità, molto volitivo. In bocca al lupo. Gli voglio bene».

Poi il presidente di Rcs MediaGroup ha parlato del suo ruolo di imprenditore:

«Quando ero ragazzino il mio sogno era di diventare un ala destra di Serie A, poi non ce l’ho fatta e ho fatto altre cose. Poi sono diventato presidente, il mio sogno comunque era di fare l’imprenditore e di fare qualcosa nell’editoria e ci sono riuscito, ma l’importante poi è non accontentarsi e darsi nuovi obiettivi».

Alla fine anche una battuta di Cairo sugli arbitri di Serie A:

«Siamo stati penalizzati in maniera incredibile, ho visto una statistica che dice che negli ultimi tre campionati abbiamo avuto in tre campionati 200 eventi sfavorevoli contro 50 favorevoli. Ma dove negli sfavorevoli hai rigori che non ti hanno dato, rigori che hanno dato che non c’erano, gol convalidati che non erano buoni, cose che ti fanno perdere le partite. Diciamo che sono 7-8 punti A campionato che tu perdi e se li avessi potresti fare certamente di più. L’anno scorso ce ne mancavano tre per andare in Europa».

