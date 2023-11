Atalanta-Napoli, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania

Lo ha comunicato la società sul proprio sito. Biglietti in vendita per i non residenti in Campania al prezzo di 32€

Sul sito del Napoli le istruzioni per acquistare i biglietti per la partita Atalanta-Napoli. Si tratta della prima partita da nuovo allenatore del Napoli per Walter Mazzarri che parte subito con in big match importante in ottica quarto posto in campionato.

Purtroppo per i tifosi del Napoli, non sarà possibile acquistare i tagliandi se si è residenti in Campiona. Infatti le autorità hanno vietato la trasferta ai residenti. Inoltre, ad acquistare i biglietti potranno essere i possessori di fidelity card.

Il comunicato del Napoli:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Atalanta vs Napoli, in programma sabato 25 novembre 2023, alle ore 18:00 al Gewiss Stadium d Bergamo, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Come da disposizioni delle Autorità:

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania;

Vendita dei tagliandi ai soli sottoscrittori di fidelity card SSC Napoli residenti in regioni diverse dalla Campania.

I tagliandi saranno in vendita dalle ore 10.00 di mercoledì 22 novembre ore 19 di venerdì 24 novembre, per tutti i titolari di fidelity card SSC Napoli residenti in regioni diverse dalla Campania:

online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/;

• Presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket in regioni diverse dalla Campania

Sui titoli del settore ospiti non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Prezzo: intero 32€”

