Ancelotti dice che gli arbitri non rispettano gli allenatori. Ma gli allenatori rispettano gli arbitri? (El Paìs)

“Quando mai un arbitro è uscito a mettere in dubbio davanti alla stampa la professionalità di Ancelotti o Xavi?”

Dunque, è successo questo: si è tenuta a Las Rozas (la sede della Federcalcio spagnola) un’importante riunione tra gli allenatori delle prime due divisioni spagnoli e il Comitato Tecnico degli Arbitri. Carlo Ancelotti è stato il primo a prendere la parola, accusando: “Gli arbitri non rispettano gli allenatori”. E ha spiegato che le decisioni colpiscono soprattutto il suo lavoro. Ci ha ricordato quando ai tempi del Napoli ad un forum tra arbitri e dirigenti per la società si accreditò proprio lui, facendo il manager all’inglese. Ancelotti lo fa, l’ha sempre fatto. Ha da tanto tempo le dimensioni di allenatore vincente ma anche leader politico.

Ebbene, oggi sul Paìs Rafa Cabeleira (editorialista peraltro madridista conclamato) lo critica. Si chiede: “Gli allenatori rispettano gli arbitri? Quando mai un arbitro è uscito a mettere in dubbio davanti alla stampa la professionalità di Ancelotti? O le loro capacità, per non parlare delle loro intenzioni. Il suo o quello di qualcuno dei suoi compagni di squadra: Xavi, Simeone, Valverde, Setién, Pellegrini, Bordalás… La risposta è mai. D’altronde quasi tutti gli allenatori ad un certo punto hanno abbinato il classico non parlo mai degli arbitri, ma… Anche Ancelotti. O soprattutto Ancelotti, che sembra aver trovato una certa gioia nel lamentarsi in questa sua seconda tappa alla guida del Real Madrid”.

E’ uno strano periodo storico questo del calcio spagnolo. Nel quale assistiamo ad una crisi arbitrale, ma anche a strane alleanze tra rivali storici: ieri Florentino Perez e Laporta hanno lasciato il consiglio direttivo della Federcalcio, e sull’onda di Ancelotti anche Xavi se l’è presa con gli arbitri alla riunione.

Cabeleira scrive che nella storia lavorativa, nei pochi bassi di Ancelotti, non c’è mai traccia del ruolo degli arbitri. Mai. “Ancelotti se n’è andato, mezzo di corsa, borbottando quello che abbiamo visto al telegiornale: che è tutto un disastro e che gli arbitri non capiscono gli allenatori”.

“Rafa Benítez non si è nemmeno presentato alla chiamata del Cta, tra l’altro”, continua El Paìs. E Benitez è “il più indignato di tutti gli allenatori finora della Lega”. In pratica i due più internazionali allenatori della storia del Napoli sono i capofila della polemica arbitrale.

Cebeleira conclude: “Gli arbitri se la palla non entra contano tra il niente e il niente”.

