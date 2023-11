Alcaraz: «Sinner nel 2024 competerà per diventare numero 1»

In conferenza: «Il suo match con Djokovic uno dei migliori dell’anno. Non posso vincere ogni partita e ogni torneo, è un pensiero sbagliato»

Carlos Alcaraz dopo la sconfitta contro Zverev, è riuscito a rimettersi in carreggiata per la qualificazione alle semifinali con la vittoria su Andrey Rublev. Il numero 2 spagnolo dopo questa vittoria ha parlato in conferenza stampa come riportato da “Eurosport” , tra i temi della conferenza c’è anche la stima per Janni Sinner.

“E’ stata una delle migliori partite di tennis dell’anno, penso che a tutti sia piaciuta. Io mi sono divertito molto, alto livello. Affrontare Jannik in Italia, nel caso, sarà complicato. Ma mi piacerebbe giocare quella battaglia contro di lui, perché ogni partita è bella quando giochiamo contro. Penso che Sinner nel 2024 si giocherà uno slam, ma penso anche che possa lottare per il n°1 del mondo nel 2024“.

Il campione di Murcia ha speso parole al miele per la partita di Sinner contro Djokovic e per il futuro dell’italiano, successivamente si anche lasciato andare a delle valutazioni del suo anno tennistico.

“Cerco di non pensarci. La parentesi americana è stato buona anche se non ho vinto: ho fatto un quarto, una finale con Djokovic, una semifinale slam. Non penso sia un problema. Non posso vincere ogni partita e ogni torneo, è un pensiero sbagliato. Negli ultimi mesi ho fatto un po’ di fatica in Asia, non ho giocato molto bene e non mi è piaciuto il mio livello. Ora ripeto cerco di prendermi le cose positive, le cose negative le metto in allenamento per migliorare”

Alcaraz infine si è soffermato sull’aspetto tennistico che ha fatto la differenza contro il russo piuttosto che l’aspetto mentale.

“Un miglioramento tennistico, direi. Ho giocato un buon tennis oggi, ed è quello di cui avevamo parlato con Ferrero. Tornare a mostrare il mio livello di tennis e divertirmi in campo. Penso oggi si sia visto, anche nelle velocità dei miei colpi. In allenamento abbiamo provato a giocare forte, aggressivo, a far viaggiare la palla perché nella partita precedente non l’avevo fatto. Oggi sono riuscito ed è il livello che dovrò tenere anche con Medvedev“.

ilnapolista © riproduzione riservata