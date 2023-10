Zaniolo indagato per “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”

Lo riporta l’Ansa. La Procura di Torino ha indagato l’ex Roma: “Gli inquirenti hanno proceduto al sequestro dei cellulari, al setaccio le chat”

L’Ansa riporta dell’iscrizione nel registro degli indagati per la vicenda delle scommesse nel calcio anche Nicolò Zaniolo, ex calciatore della Roma:

“Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

E’ il reato, in base a quanto si apprende, che la Procura di Torino contesta all’ex calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, finito nel registro degli indagati assieme a Fagioli e Tonali nell’indagine sul calcio scommesse.

La fattispecie contestata è quella prevista all’art 4 della legge 401 del 1989. Ieri gli inquirenti hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari che verranno ora analizzati e in particolare si passeranno al setaccio le chat“.

Corona aveva anticipato indiscrezioni sulla posizione di Zaniolo. A TvPlay aveva detto:

«Il secondo giocatore coinvolto è molto più famoso di Fagioli, che in questo momento gioca all’estero e che non solo scommetteva ma scommetteva anche sulla propria squadra mentre era in panchina e mentre giocava. Questo ha una rilevanza penale e civile differente del caso Fagioli».

Poi sul suo sito di informazione, Dillingernews la rivelazione:

“Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Sono questi i calciatori che sarebbero coinvolti in quella che si annuncia come nuova Calciopoli. «Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima»”.

Coinvolto quindi anche Tonali su ancora non ci sono notizie ufficiali. Corona ha anche rivelato nelle ultime ore che c’è un quarto giocatore invischiato nella vicenda, ma potrebbero essere molti di più. Sul suo profilo Instagram:

«Dopo Fagioli, Zaniolo, Tonali, oggi alle 14 il quarto nome del giocatore. Gioca nella Roma».

ilnapolista © riproduzione riservata