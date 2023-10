Tonali vuole essere interrogato il prima possibile (Gazzetta)

Tutto dipende dalla analisi sui dispositivi elettronici, se uscisse che ha scommesso sul calcio e addirittura sul Newcastle la sua squalifica potrebbe essere molto pesante

“Sandro Tonali ora ha fretta. Vuole farsi interrogare il prima possibile, sia dalla Procura di Torino che da quella Federale, per poter confessare e poi pagare” questo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport sul calciatore che è stato tirato in ballo nel caso scommesse partita da Fagioli. È chiaro che se Tonali ha prima deciso di autodenunciarsi e poi ha tutta questa fretta di risolvere sa di aver commesso un illecito. Proprio ieri, la sua scelta di autodenunciassi ha fatto pensare che tra le scommesse fatte ci fossero nche quelle sul calcio. L’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva parla chiaro: non è vietato puntare sullo sport, ma farlo sulle competizioni di Figc, Fifa e Uefa è una violazione pesantemente punita.

Tonali ha capito che sta mettendo a rischio la sua carriera per una patologia, infatti è scoppiato a piangere con le persone a lui più vicine, una squalifica che sarebbe ancora più pesante se uscisse fuori che ha scommesso sul calcio e poi anche sulla propria squadra, il Newcastle

“Tonali verrà sicuramente sentito ma il suo interrogatorio non sembra essere così imminente: probabilmente tra la metà e la fine della settimana, con il rischio che si possa andare direttamente alla prossima. Prima infatti l’ufficio diretto dal procuratore reggente Enrica Gabetta vuole analizzare il contenuto dei dispositivi elettronici sequestrati al centrocampista del Newcastle e al suo compagno di Nazionale, Nicolò Zaniolo. Gli uomini della squadra mobile diretti da Luigi Mitola si sono messi subito al lavoro ma non hanno terminato. Probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno prima di ultimare tutte le verifiche. Telefonini, tablet e pc che sono arrivati nelle mani degli inquirenti dopo il blitz nel ritiro azzurro di Coverciano della scorsa settimana, quando ai due calciatori è stata notificata l’iscrizione nel registro degli indagati”.

Dai dispositivi elettronici si ricercano indizi, altri nomi che possano far risalire a chi c’è dietro il giro di scommesse illegali. Il sospetto degli inquirenti infatti è che tutto ruoti intorno alla criminalità organizzata.

“Tutto però dipende dalla Procura di Torino: in Figc il fascicolo su Tonali (così come quello su Zaniolo) è in attesa di essere riempito. Per questo Tonali, che nel frattempo è tornato in Inghilterra per allenarsi con il Newcastle, si augura di poter far ritorno in Italia nei prossimi giorni. Nel frattempo ha già iniziato l’iter per curare la sua dipendenza dal gioco, seguendo anche in questo caso la strada già tracciata da Fagioli, rivolgendosi a uno specialista. Poi proverà a usare la sua storia per salvare altri ragazzi dal demone delle scommesse”.

