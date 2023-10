Taylor Swift cannibalizza il football Nfl (Corsera)

Lui, che nel suo ruolo è uno dei più forti di tutti i tempi, guadagna 11 milioni l’anno. Lei durante il tour ne guadagna 13 a sera, di milioni di dollari. La Swift demolisce un record dopo l’altro e si avvia a entrare nel ristrettissimo club dei miliardari del mondo dello spettacolo, è già adesso la donna che ha avuto più numeri uno nella storia della musica: più di Madonna, Lady Gaga.

Il Corsera ci tiene a sottolineare che Travis Kelce “di lavoro fa il «tight end» e demolisce record su record” ma non può competere:

“appena Swift è comparsa la settimana scorsa a una partita casalinga dei Chiefs (in tribuna d’onore accanto alla mamma di lui) e si è sparsa la voce che l’avrebbe seguito in trasferta a New York, le vendite dei biglietti per la partita sono schizzate in alto del 40% e l’audience televisiva ha registrato il record della stagione nel segmento demografico delle giovani donne (in tribuna accanto a lei a NewYork c’erano anche Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Blake Lively, Jeremy Strong di Succession col solito berretto da baseball di cashmere italiano ma non se n’è accorto quasi nessuno). Il quattro deve essere il suo numero fortunato perché da quando lei e Kelce si vedono, la maglia di lui — che, ripetiamo, non è un giocatore qualunque ma un fuoriclasse — rischia il sold out perché le vendite si sono impennate del 400%”