Sinner vomita in campo durante la partita contro Dimitrov

Jannik Sinner è riuscito a superare Dimitrov in una vera e propria battaglia, conquistando così la semifinale del torneo ATP 500 di Pechino dove affronterà Carlos Alcaraz. Dopo aver vinto il primo set 6-4 e aver ceduto il secondo a Dimitrov 6-3, Sinner nel terzo è ripartito fortissimo centrando subito il break e poi allungando. Proprio durante il terzo set, sul punteggio di 3-0, il tennista azzurro ha accusato qualche problema fisico, preoccupando i fan dell’Atp di Pechino.

Jannik è stato condizionato anche da un’influenza che gli ha causato diversi problemi e in occasione di un intervallo in apertura del terzo set si è sentito male, si è seduto e ha vomitato in un bidone, per poi tornare in campo. Un momento di grande difficoltà che però non ha impedito a Sinner di continuare il match, poi vinto.

Probabilmente si è liberato così Jannik che aveva un peso sullo stomaco. Infatti nella conferenza stampa post-partita, il giocatore altoatesino ha poi spiegato: «Ad un certo punto ho vomitato, probabilmente ho mangiato qualcosa di sbagliato»

Qualche giorno prima nell’incontro con Evans l’azzurro oltre a fare i conti con l’avversario aveva dovuto fronteggiare anche un infortunio e poi lo sfottò dell’avversario. Jannik ha iniziato a toccarsi la coscia visibilmente preoccupato, cercando anche di trovare conforto nel suo angolo. Nonostante tutto Sinner ha continuato a giocare, zoppicando però in occasione dei suoi movimenti a gioco fermo. A questo punto Evans ha fatto finta di zoppicare usando anche la racchetta come se fosse un bastone. Sorriso sarcastico per lui che poi ha allargato le braccia, scambiando anche un cenno con il suo angolo.

