Sinner: «È stato importante fare colazione tutta la settimana con i miei genitori»

All’indomani della vittoria a Vienna il campione italiano racconta a La Stampa dell’importanza di avere avuto con sé i suoi genitori

La Stampa ha intervistato oggi Sinner dopo la vittoria contro Medved al torneo di Vienna. Il campione italiano ha parlato del suo tennis e dei suoi allenamenti, ma con un accenno particolare all’importanza della famiglia che era vicino a lui in questo torneo

«È stato importante, certo, ad esempio perché abbiamo fatto colazione insieme tutta la settimana. Di solito capita solo quando sono a casa, ma per uno, due giorni al massimo, quando vado a trovare i nonni che sono anziani, qui è stato diverso»

Vincere davanti alla propria famiglia ha un senso particolare

«Davvero, ma per loro, come credo per tutti i genitori, è molto più importante sapere che sono felice. E per me sapere che lo sono anche loro, che stanno bene. Quando succede, abbiamo già vinto tutti. Se poi va bene anche in campo, è il top»

Sinner ricorda di essere un ragazzo comune e di avere le passioni di tutti i ragazzi, come la Play Station

«Lo sapete sono una persona semplice. Mi fa felice ogni momento che vivo. Noi tennisti viaggiamo sempre, quindi è importante poter fare una vita “normale”, anche se per tempi più ristretti. Mi piace giocare alla play station con i miei amici quando sono a casa, giocare a golf, guidare un po’ la macchina che aspettavo e che finalmente è arrivata..»

«È un segreto. Posso dirvi solo che è un’Audi»

ilnapolista © riproduzione riservata