Seal, lottatore di Mma, sex symbol… La guardia del corpo di Messi è un mistero (The Athletic)

Lo segue ovunque, ed è diventato virale. Ha rifiutato offerte per foto di nudo. The Athletic smonta “il mito”

L’ombra di Leo Messi è diventato popolare quasi quanto Messi. Si chiama Yassine Cheuko, è la sua guardia del corpo. Ed è un “mistero”. E’ quell’omone che lo segue ovunque all’Inter Miami. Anche quando Messi è in campo, Cheuko è lì, trotterellando su e giù per la linea laterale, sempre vigile. Taglia spesso l’area tecnica del Tata Martino, E Martino non fa una piega.

“Il suo aspetto muscoloso e potente e il semplice fatto che protegga il più grande giocatore del mondo lo hanno reso una sorta di cult”, scrive The Athletic. Il fatto è che “lui è un enigma. I tifosi negli stadi chiamano il suo nome, mentre i media di tutto il mondo hanno tentato di svelare il mistero della sentinella robusta e muscolosa di Messi, senza alcun risultato. All’inizio di questo mese, un sito di intrattenimento per adulti gli aveva addirittura offerto 25.000 dollari per un servizio fotografico di nudo. Cheuko non ha accettato l’offerta”.

“Cheuko sembra a suo agio sotto i riflettori al lavoro, ma evita completamente l’attenzione. Non ha mai rilasciato interviste e di lui si sa poco o nulla. La sua età, la sua storia d’origine, tutto rimane privato. Essenzialmente non esisteva, almeno su Internet, prima di lavorare con Messi”.

E quindi The Athletic ha deciso di svelare il mistero, mettendosi sulle sue tracce, indagando il suo passato, cercando di parlarci, inseguendolo in lungo e in largo. E riuscendo alla fine a smentire gran parte del “mito”. Il pezzo è lunghissimo, ed è qui.

“Avvicinati a lui e guadagnerai poco più di un sorriso educato in cambio. Non ci sono selfie, né profili da leggere, né contenuti al di fuori dei montaggi di allenamento attentamente curati che pubblica sul suo Instagram. C’è solo la mitologia dell’ex Navy Seal, lottatore di Mma, scelta personalmente dallo stesso proprietario dell’Inter Miami David Beckham”.

D’altra parte Cheuko “pubblica regolarmente video di se stesso su Instagram polverizzando sacchi da boxe e altri esseri umani riducendoli in carne tritata”.

In pratica, scrive The Athletic, non è vero che l’ha scelto Beckham, perché “ci racconta lui stesso che è venuto qui da Parigi, con Messi, dove aveva servito come guardia del corpo dell’argentino durante la permanenza di Leo al Psg”.

E non è vero che Cheuko è un ex Seal della Marina degli Stati Uniti, che ha prestato servizio sia in Iraq che in Afghanistan. “Abbiamo anche svolto le nostre ricerche, consultando membri attivi ed ex militari, cercando nei database militari e persino parlando con ex Seal, e Cheuko non si trova da nessuna parte. Le affermazioni secondo cui Cheuko era un ex Navy Seal hanno avuto origine in Argentina, ma diventa praticamente impossibile capire chi lo abbia inizialmente segnalato esaminando attentamente i risultati di ricerca su Internet. Nessun singolo organo di informazione che riporta le informazioni cita una fonte particolare, mentre alcuni organi di informazione si citano a vicenda”.

“Da quando la notizia è trapelata a marzo, la storia a volte si è evoluta. Yassine, secondo alcuni, era in realtà un membro delle forze speciali francesi, non dei Seal. Anche quelle affermazioni modificate sembravano false”.

E non è vero che sia stato un lottatore professionista arti marziali miste. “Esistono video su YouTube e Facebook di Cheuko che partecipa ad almeno un combattimento che è stato chiaramente sanzionato in qualche modo; non è chiaro, tuttavia, quale sia stata la portata della sua carriera o se sia mai stato pagato per combattere. Cheuko non ha alcun profilo in nessuno dei vari database di sport da combattimento presenti su Internet e, a parte alcuni frammenti video, non ci sono molte altre prove di cui parlare”. The Athletic ha infine parlato col suo allenatore, che ha confermato che è molto bravo ma no, non ha mai combattuto agonisticamente.

E infine pare che non si vera nemmeno “un altro pezzo di mitologia su Cheuko che è stato ripetuto a pappagallo in questi giorni: che guadagna 3 milioni di dollari all’anno. La voce è stata diffusa sia su TikTok che sui media. Se è vero – e sembra altamente, altamente improbabile che lo sia – i soldi non stanno arrivando a Cheuko”.

Amen.

