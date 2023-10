Sanabria: «Non ho mai sputato a Messi, sono arrivate minacce di morte alla mia famiglia»

Tuttosport: il video che continua a circolare lascia tantissimi interrogativi, a cominciare dal fatto che lo sputo non colpisce Messi

Il calciatore del Torino Antonio Sanabria, durante la partita delle Nazionali tra Paraguay e Argentina, è stato “accusato” di aver sputato verso Leo Messi, che era di spalle e inizialmente non si era accorto di ciò. Tuttosport riporta le parole dell’attaccante granata su Instagram riguardo l’accaduto:

“«Mi vedo costretto a parlare per smentire quello che è successo durante la partita contro l’Argentina. Per il semplice fatto di vedere la mia famiglia colpita e subire molteplici minacce per un fatto mai accaduto. Non farei mai nulla del genere nei confronti di nessun collega o persona per rispetto. Che esempio darei alle mie figlie commettendo un atto del genere? Vi consiglio di guardare tutte le immagini». Non si può dar torto a prescindere a Sanabria, anche perché il video che continua a circolare lascia tantissimi interrogativi. A cominciare dal fatto che lo sputo non atttinge Messi.

Tonny è finito nel mirino di tanti tifosi argentini, ma la vicenda è stata ingigantita. Intanto, il paraguaiano ha vissuto ore molto complicate, ricevendo anche minacce di morte sui canali social. Un episodio controverso, basato su fotogrammi che rendono tutt’altro che chiara la malafede dietro lo sputo di Sanabria”.

LE PAROLE DI MESSI DOPO LA PARTITA SULL’ACCADUTO:

«La verità è che non l’ho visto. Nello spogliatoio mi hanno detto che uno di loro mi aveva sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia questo ragazzo. Non l’ho visto. Me l’hanno solo detto. Non voglio dargli importanza, perché verrà fuori, parlerà ovunque ed è peggio. Si saprà, quindi è meglio lasciarlo lì».

