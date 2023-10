Pellegrini: «Tre minuti sprecati per leggere Dillinger, ci penseranno i miei legali»

Dillinger ha diffuso la notizia secondo cui Pellegrini avrebbe ricevuto cinque denunce per stalking. Su Instagram: «Sciocchezze, notizie inventate»

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, risponde alle accuse lanciate da Dillinger News e da Corona nei suoi confronti. Su Instagram ha scritto.

«Ho dato mandato ai miei legali per tutelare gli interessi e i valori miei e della mia famiglia. Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia».

E ancora: «Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene».

Le accuse di Dillinger News

Puntuale come un orologio svizzero, alle 16 Dillinger News e Corona, fanno il nome di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, secondo le informazioni in possesso dell’ex “re dei paparazzi”, ha ricevuto cinque denunce per stalking.

Pellegrini infatti sarebbe nei guai a causa di una storia con una escort rumena. “Tre denunce a per stalking a Parma, una ad Avezzano e una a Roma. Tutte fatte dalla stessa persona, una giovane escort rumena che abbiamo incontrato personalmente e che chiede di non rivelare per adesso la sua identità“.

La redazione di Dillinger scrive che la storia fra Pellegrini e la escort durerebbe da mesi, da aprile 2023 circa. Nelle segnalazioni fatte alla polizia ci sarebbe anche la richiesta di approfondire eventuali altri reati che potrebbero essere riscontrati dagli inquirenti in fase di indagine.

La questione sembra piuttosto seria a leggere la notizia. Infatti il legale della ragazza ha dichiarato a Dillinger di aver chiesto l’attivazione del “codice rosso”. Ovvero il protocollo che consente indagini in casi di particolare gravità di violenza sulle donne e non solo.

