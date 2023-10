Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Al primo errore della Fiorentina, il Napoli la punisce. E Victor pareggia

Osimhen stavolta il rigore lo tira e il Napoli chiude 1-1 il primo tempo.

Il calcio è strano, per fortuna. La Fiorentina di Italiano gioca un ottimo primo tempo ma bisognava aspettare l’errore di supponenza che è puntualmente arrivato. Parisi nella propria area prova a passare a Terracciano di petto, Osimhen si avventa sul pallone e il portiere non può fare altro che abbatterlo. Calcio di rigore.

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E Victor va dal dischetto e segna. La Fiorentina era andata in vantaggio con Brekalo sotto le gambe di Meret. Nel Napoli è uscito Anguissa, infortunio muscolare, sostituito da Raspadori.

Dopo il “caso Osimhen”, nato per il video pubblicato su Tik Tok dal Napoli che lo derideva per il calcio di rigore sbagliato a Bologna, alcuni quotidiani aveva supposto che il nigeriano non volesse più tirare i rigori, complice il fatto che ultimamente li avevano tirati altri. Tra l’attaccante e il Napoli c’è stato un periodo turbolento, forse per il mancato accordo sul rinnovo che vede Osimhen libero di firmare a fine stagione per un altro club.

Più che arrabbiato Osimhen è fermo sulle sue posizioni. Deciso a non passar sopra alla pubblicazione del video su TikTok (la parodia del suo calcio di rigore sbagliato contro il Bologna) sui canali social del Napoli, post poi rimosso dopo le sue vivaci rimostranze.

Il clima è di rottura, su tutti i fronti. Ragioni che vanno oltre un video pur inopportuno e sgradevole. C’era e c’è ancora da parte sua voglia di cambiare aria.

De Laurentiis non ritiene opportuno soffermarsi ancora sul tema. Si è arrabbiato anche lui martedì sera quando l’agente del calciatore, Roberto Calenda, ha sollevato il polverone («inaccettabile mancanza di rispetto») ma poi ha visto il video e non gli ha attribuito particolare rilevanza.

I rapporti con il Napoli sono tesi, il rinnovo del contratto (scadenza 2025) non è arrivato.

Osimhen tentato prima dall’Arabia Saudita che non ha presentato mai l’offerta giusta, poi dalla Premier che certe cifre, i 150 milioni chiesti dal presidente, per lui non ha voluto investirle

Pensa di aver dato, pensa di andar via appena possibile. Di carattere è un istintivo, nel bene e nel male. Istintivo e sensibile. Quel video ha fatto male, ma la libertà che sente di non avere fa ancora più male.

