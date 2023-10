Osimhen sta tornando a Napoli (calciomercato.it)

I risultati della risonanza tardano ad arrivare. Sarà sottoposto lunedì ad altri esami per comprendere se esiste danno al tendine

Osamhen sta tornando a Napoli. Scrive calciomercato.it con Marco Giordano.

I risultati della risonanza magnetica tardano ad arrivare. Il calciatore sta lasciando il ritiro della sua nazionale in Portogallo e tornerà a Napoli nelle prossime ore. Sarà sottoposto, ragionevolmente, lunedì ad altri esami per comprendere se esiste danno al tendine. Sulla questione #Okolo: la versione del marito della sorella di Osimhen lascia diversi dubbi in Nigeria. Resta la somma importante che Okolo pretende da Osimhen, mentre non ci sono certezze sul presunto sequestro da parte di un dipartimento di polizia della sorella e della nipote dell’attaccante del Napoli.

OSIMEHN E I VIDEO TIKTOK DEL NAPOLI

Osimhen e i video del Napoli. Il ct della Nigeria Jose Peseiro è tornato sui video pubblicati dal Napoli per la piattaforma social TikTok. Lo ha fatto con dichiarazioni rilasciate a theinfostride.com (anche Sky Sports): «Osimhen non si aspettava dal Napoli quel video contro di lui, era triste»

«Quel video? Del Napoli? Se lo avesse fatto qualcuno estraneo al club, dall’esterno, sarebbe stato diverso. Ma un video dal club per colprie un suo calciatore, è la cosa peggiore. Non può accadere. Osimhen era triste, non è facile per nessuno. Non lo ha capito, non si è dato una spiegazione di quel video».

«Osimhen è una stella. Due anni fa non lo era ancora. Ora è una star. E quando sei una star, tutti vogliono di più, di più, di più. Meritava più rispetto dal suo club. È stata una brutta cosa quella che ha fatto il Napoli».

L’INFORTUNIO IN NAZIONALE

Osimhen è uscito nel match amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita. Non dovrebbe essere nulla di grave. Crampi. Il nigeriano è in contatto con la staff medico del Napoli.

Intanto José Pesseiro, ct della Nigeria, ha parlato a OmaSportsTV delle condizioni fisiche dell’attaccante del Napoli:

“Siamo in contatto con il Napoli. Osimhen è straordinario, tutti abbiamo bisogno di lui. Ora faranno gli esami e poi decideremo se tornerà a Napoli o resterà qui in base all’entità dell’infortunio. Ma in tre giorni farlo giocare di nuovo può essere rischioso, forse salterà la prossima. Impiegarlo significherebbe poi correre il rischio di averlo fermo per un mese o due. Io vorrei che giocasse ma dobbiamo rispettare i club che lo pagano. Questo vale per tutti”.

