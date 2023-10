Osimhen, sempre tranquilli i rapporti in Nigeria: il cognato lo accusa di aver fatto arrestare la sorella

Per un vecchio contenzioso economico che risalirebbe al trasferimento dal Lille al Napoli. La situazione non è chiarissima. Ne scrive nfplupdates

Sono sempre tranquilli i rapporti in Nigeria di Victor Osimhen che – stando alle accuse di suo cognato e a quanto scritto dal portale nfplupdates – avrebbe denunciato e quindi fatto arrestare suo cognato Osita Okoli e sua sorella.

Scrive npflupdates.com:

In un video pubblicato su X, Osita Okolo mostrato gli agenti che trascinano una donna in macchina.

Secondo il cognato della superstar del Napoli, gli agenti del dipartimento di Stato hanno rapito la moglie in una destinazione sconosciuta per una questione che è ancora in tribunale.

Il cognato di Victor Osimhen lo accusa di aver rapito la moglie, ossia sua sorella

“Victor Osimhen ha mandato gli agenti a rapire con forza sua sorella (mia moglie) per una questione che è ancora in tribunale tra me e lui.

Prosegue il portale:

Non è chiaro quale fosse la questione tra Victor Osimhen e il suo suocero. Ma secondo una pubblicazione di Owngoal Nigeria, l’ex attaccante ha un contenzioso economico (ovviamente, aggiungeremmo).

Il cognato reclama un diritto a un versamento dopo il suo trasferimento al Napoli.

I tifosi in precedenza avevano invitato Victor a a porre fine alla questione in modo amichevole.

LA QUESTIONE TIK TOK

Osimhen e i video del Napoli. Il ct della Nigeria Jose Peseiro è tornato sui video pubblicati dal Napoli per la piattaforma social TikTok. Lo ha fatto con dichiarazioni rilasciate a theinfostride.com (anche Sky Sports): «Osimhen non si aspettava dal Napoli quel video contro di lui, era triste»

Il ct della Nazionale ha detto:

«Quel video? Del Napoli? Se lo avesse fatto qualcuno estraneo al club, dall’esterno, sarebbe stato diverso. Ma un video dal club per colprie un suo calciatore, è la cosa peggiore. Non può accadere. Osimhen era triste, non è facile per nessuno. Non lo ha capito, non si è dato una spiegazione di quel video».

E ancora.

«Osimhen è una stella. Due anni fa non lo era ancora. Ora è una star. E quando sei una star, tutti vogliono di più, di più, di più. Meritava più rispetto dal suo club. È stata una brutta cosa quella che ha fatto il Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata