Osimhen, nel messaggio nessun riferimento alla società: resta il gelo

Sul Corsport: la causa del gelo sono i due video che l’hanno turbato e per un rinnovo rimasto soltanto un’intenzione

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, commenta il messaggio social di Osimhen dove, come abbiamo scritto ieri, Victor non ha mai parlato del Napoli né tantomeno ha parlato del comunicato con cui il Napoli ha provato a chiarire la vicenda TikTok senza peraltro scusarsi. Nei giorni scorsi era emersa un’indiscrezione secondo cui il comunicato sarebbe stato apprezzato da Osimhen. Nessuna presa di posizione ufficiale, invece, da parte del centravanti nigeriano e la dichiarazione di oggi rende chiaro che non c’è mai stato alcun apprezzamento per il comunicato di non scuse del club.

“In quelle diciotto righe che appartengono al pensiero “forte” di Victor Osimhen, manca qualsiasi riferimento alla società, con la quale resta quel filo (?) di gelo per i due video che l’hanno turbato e per un rinnovo rimasto soltanto un’intenzione. E la ricostruzione del proprio vissuto, che parte da lontano («venire nella Città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa»), resta poi confinata dentro un sentimento collettivo e generale che coinvolge tutti, la gente innanzitutto, e che non contempla alcun cenno al club. Ma quella è un’altra storia, che avrà i suoi tempi, mentre con questa su lnstagram Osimhen si risistema al centro di Napoli”.

Questo il post di Osimhen

“Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per la maglia è incrollabile mentre la indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.

