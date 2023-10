Mazzanti, “interrotto consensualmente il rapporto” con la Federvolley (Gazzetta)

Non sarà più il ct dell’Italvolley femminile. Il successore dovrebbe essere Velasco, la conferma nelle prossime settimane

Davide Mazzanti non sarà più il commissario tecnico dell’Italvolley. Fatali per lui le diverse polemiche sulla gestione di Paola Egonu. Non solo quindi i risultati negativi all’europeo di pallavolo e alle partite di qualificazione alle prossime Olimpiadi.

A riportare questa mattina delle dimissioni di Mazzanti la Gazzetta dello Sport:

“Oggi la Federvolley e il c.t. azzurro hanno comunicato “di aver interrotto consensualmente il rapporto che li legava. La missione di Davide Mazzanti alla guida dell’Italia femminile è arrivata al capolinea. Un anno dopo il Mondiale, sigillato il terzo posto, l’Italia chiude una stagione senza neppure un podio. Eliminata nei quarti di finale in Nations League, poi il doloroso quarto posto all’Europeo e, alla fine, anche il pass per Parigi fallito. Ancora di più, però, i problemi emersi lo scorso anno non sono stati risolti“.

Il riferimento alla gestione del gruppo è chiaro. Mazzanti non aveva più la squadra in mano, in alcune occasione lo ha ammesso anche lui. Adesso si pensa a Velasco come suo successore.

“Ora si attende solo la conferma che dovrà arrivare nelle prossime settimane, dopo che si sarà fatto un po’ di ordine. La Federazione ha fatto anche altri sondaggi per la panchina. In attesa delle nuove comunicazioni, appare quasi “scontato” che tutte la azzurre “escluse” in questa estate, da De Gennaro fino ad Egonu, saranno di nuovo convocabili dal nuovo tecnico“.

