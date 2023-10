Marchegiani: «Osimhen ha detto: “mi prendete in giro? Io non tiro più i rigori”»

Al salotto Sky. Caressa: «Per me si sono parlati giocatori e allenatore. Stare a sentire la squadra è importante. Poi Garcia li ha pungolati»

Marchegiani, Caressa, Bergomi a Sky, al Club, parlano del Napoli, della ritrovata condizione fisica.

Caressa chiede se Garcia non lo abbia fatto apposta a creare un po’ di malumore per scatenare la reazione dei suoi.

Bergomi: «Trapattoni lo faceva, non fischiava mai nelle partitelle. Ora stanno bene fisicamente, anche Kvaratskhelia».

Marchegiani parla di Osimhen e dei rigori: «Secondo me ha detto: “voi mi prendete in giro se sbaglio i rigori? (il riferimento è al video di TikTok) E allora io non li tiro”».

Caressa: “Per me si sono parlati giocatori e allenatore. Stare a sentire la squadra è importante”.

Marchegiani: «Un allenatore deve fare delle scelte. Lui le scelte le ha fatte, sembra che la squadra le abbia metabolizzate. Ora il Napoli gioca bene».

De Grandis: «Zielinski non viene più messo in discussione, né nelle rotazioni né nelle sostituzioni. Garcia lo ha aiutato, ora è libero psicologicamente».

Caressa: «il Napoli può ancora vincere il campionato?»

Bergomi: «Il Napoli è a quattro punti, i valori della rosa del Napoli sono superiori a quelli delle romane. Il problema era la forma fisica e la fame. Ora è tornata la fame. Il Napoli è dentro la lotta scudetto».

Marchegiani: «Il Napoli può lottare per lo scudetto, non credo dominare come lo scorso anno».

IL TESTO DELLA STORIA INSTAGRAM DI OSIMHEN

“Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per la maglia è incrollabile mentre la indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.

