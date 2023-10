Lione, Grosso assente alla seduta d’allenamento di oggi

L’Equipe: Gli sono stati prescritti trenta giorni di malattia (inabilità totale al lavoro) in seguito all’aggressione subita a Marsiglia.

In seguito ai fatti accaduti a Marsiglia, il Lione ha comunicato che il tecnico Fabio Grosso non seguirà l’allenamento della sua squadra previsto per oggi pomeriggio. L’Equipe scrive:

“Il Lione ha annunciato che il suo allenatore Fabio Grosso, gravemente ferito all’occhio sinistro, non è in grado di dirigere la sessione di allenamento prevista per martedì pomeriggio alle 15. All’italiano sono stati prescritti trenta giorni di malattia (inabilità totale al lavoro) in seguito all’aggressione subita a Marsiglia mentre l’autobus del Lione si avvicinava al Velodromo. Il vetro vicino al quale il tecnico era seduto è andato in frantumi, e ha portato lesioni facciali a lui e il suo vice, Raffaele Longo. Il gruppo di ultrà del Lione ha esposto uno striscione presso il centro di allenamento per sostenere l’allenatore augurandogli un buon recupero”.

MARSIGLIA-LIONE ANNULLATA:

L’Equipe: «Non ho mai visto una roba del genere in vita mia», dice un testimone. Il pullman del Lione è stato attaccato dai tifosi del Marsiglia poco prima del suo arrivo allo Stade Vélodrome, era stato rallentato più volte durante il tragitto. Metà dei finestrini situati sul fianco destro sono esplosi. L’allenatore del Lione è rimasto ferito al volto ed è sceso dall’autobus sanguinante, una volta arrivato al Velodromo. Anche il suo vice Raffaele Longo è stato colpito a un occhio. Diversi giocatori sembrano anche essere stati molto segnati dall’episodio.

