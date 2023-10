L’avversario tira un pallata all’arbitro sul match point: così Napolitano si qualifica all’Atp di Shanghai (VIDEO)

Era finita. Stefano Napolitano aveva preso. Nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai ci sarebbe finito di lì a poco il suo avversario nell’ultimo turno di qualificazioni: Marc Polmans. Sul 7-6(2) 6-6 (6-5), l’australiano si gioca con piglio aggressivo il match point: attacca, va a rete ma sbaglia la volée vincente.

La reazione è autolesionismo istintivo: colpisce fortissimo la pallina e colpisce esattamente in faccia il giudice di sedia. Non c’è scampo: Polmans. Napolitano accede al main draw.

Here’s a video of the Marc Polmans Incident…

Just a wild turn of events to say the least pic.twitter.com/pv9l5sajwq

— TC (@TheTennisCapper) October 3, 2023