La Süddeutsche sfotte la Rai: “I 40 nomi promessi da Corona? La prossima volta, pagato dagli italiani”

Il quotidiano tedesco fa a pezzi la De Girolamo: “è lì senza alcun merito professionale, è solo vicina a Giorgia Meloni”

La Süddeutsche ha visto l’intervista di Fabrizio Corona ad “Avanti Popolo”, il programma di Nunzia De Girolamo su Rai Tre.

“«Avanti Popolo» è il nome del nuovo programma di Nunzia De Girolamo, ex parlamentare e ministra di destra che ha saputo assicurarsi un posto nel circuito dei discorsi italiani grazie alla sua vicinanza al primo ministro Giorgia Meloni – lei non ha particolari meriti professionali. La prima puntata è stata un flop: un indice di ascolto del 3,6%. Fabrizio Corona ha detto che avrebbe polverizzato questo valore, portandolo “al 15 per cento” con la sua spettacolare informazione e la sua presenza“. Spoiler: non è stato così.

Il ritratto che il quotidiano tedesco fa di Corona, seduto davanti alla De Girolamo è estremamente dettagliato:

“Quindi eccolo lì, con indosso una maglietta attillata blu scuro, un sacco di tatuaggi all’aria aperta, e parlava con la sua classica tendenza quasi grottesca ad autoglorificarsi“.

Sottolinea il quotidiano che Corona è uscito dal carcere poco più di tre settimane fa, ma per lui l’esperienza del carcere è un trofeo. “Gli piace parlare della sua etica di ex detenuto“.

Durante l’intervista, De Girolamo chiede delle informazioni su Fagioli, su Tonali e su Zaniolo. Quando arrivano all’ex Roma:

“Corona si limita a sorridere. «Non è molto saggio – dice – da parte di Zaniolo negare i propri errori quando ci sono prove: dalle chat, dalle telefonate». Parla così per quasi un’ora, ogni tanto alzando la voce, dicendo una volta che è «la persona più famosa d’Italia», il migliore nel suo campo, che gli viene detto di tutto: «Non hai idea di cos’altro succede»“.

Ma alla fine la domanda che la Süddeutsche si pone è più che lecita. Ma Corona non aveva almeno 50 nomi di calciatori invischiati nella vicenda scommesse?

“Non ne voleva nominare altri dieci, o addirittura quaranta? Alla fine, la tecnologia impazzisce proprio nel momento in cui stanno per essere registrate le dichiarazioni incriminanti di un informatore del Corona. E non ci sono nomi nuovi, magari la prossima volta, magari sempre in Rai, sarebbe la quarta apparizione su questo tema alla televisione di Stato, pagata dagli italiani“.

