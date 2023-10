La Nazionale maschile di volley perde con il Brasile e non si qualifica per le Olimpiadi di Parigi2024

Come per le ragazze l’ultima speranza rimane il ranking. Lo sport azzurro chiude il 2023 senza aver qualificato alcuna squadra per le Olimpiadi di Parigi 2024

Il Brasile supera 3-2 l’Italvolley nell’ultima giornata del torneo pre-olimpico e vola a Parigi 2024. I ragazzi di De Giorgi perdono il terzo successo in sette incontri nel torneo di qualificazione olimpica e mancano, almeno per adesso, il pass per Parigi. Con il ko al pre-olimpico nel volley maschile, lo sport azzurro chiude il 2023 senza aver qualificato alcuna squadra per le Olimpiadi di Parigi 2024, in nessuna disciplina. Record negativo.

È un’Italia stanca, che gioca a fasi alterne e ancora decisamente colpevole di troppi errori, soprattutto nel primo set, dove al servizio vanno a tabellino come regali agli avversari ben nove battute sbagliate: se si considera che il parziale è stato perso di due punti, si fa presto a farsi prendere dal rimorso.

IL TABELLINO

Brasile-Italia 3-2 (25-23 23- 25 15-25 25-17 15-11)

Brasile: Darlan 19, Bruno 0, Honorato 8, Lucas 9, Lucarelli 17, Alan 6, Flavio 10, Thales (L) 0, Fernando 0, n.e. Otàvio , Adriano , Maique (L), Judson, Felipe . All. Dal Zotto.

Italia: Michieletto 14, Giannelli 4, Balaso (L) 0, Sbertoli 0, Galassi 6, Lavia 16, Romanò 12, Rinaldi 1, Bovolenta 4, Sanguinetti 11, Scanferla (L) 0, Bottolo 1, n.e. Cortesia, Mosca. All. De Giorgi.

Per gli azzurri, esattamente come per la nazionale femminile, c’è la possibilità del ripescaggio delle formazioni con il miglior ranking al termine della fase a gironi della prossima VNL

L’attuale posizione dell’Italia nel ranking

All’ultimo aggiornamento, l’Italia si trova in terza posizione nel ranking mondiale. Considerando che le squadre che la precedono sono già qualificate per Parigi, così come quelle a ridosso della terza posizione, le possibilità che gli azzurri partecipino alle prossime Olimpiadi sono piuttosto alte

Polonia – 421.16

Stati Uniti – 388.76

ITALIA – 347.51

Giappone – 342.46

Brasile – 333.10

Argentina – 314.35

Francia – 306.80

Slovenia – 300.31

Nonostante questa sconfitta, per gli azzurri non è preclusa la partecipazione alle Olimpiadi. Le squadre che rimangono fuori al termine di questi tornei preolimpici, infatti, possono sperare nel ripescaggio tramite ranking Fivb, che al termine della fase preliminare della Nations League 2024 determinerà le ultime cinque formazioni qualificate alla prossima rassegna a cinque cerchi

