Juventus, il bilancio 2022-23 sarà di nuovo in rosso (Tuttosport)

È prevista per domani l’approvazione del bilancio e intanto si attendono anche i risultati delle controanalisi di Paul Pogba

Il Consiglio d’amministrazione della Juventus si riunirà domani per approvare il bilancio 2022-23; senza la Champions League la squadra bianconera rischia di avere nuovamente il bilancio in rosso. Si parlerà soprattutto delle spese per la gestione della rosa. Tuttosport scrive:

“I conti dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2023 dovrebbero registrare perdite per circa 115 milioni, dimezzate rispetto ai 239 milioni di rosso dello scorso anno. Per il club sarebbe il sesto bilancio in rosso consecutivo, ma i segnali sono incoraggianti: il fatturato dell’esercizio 2022-23 dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni, in crescita rispetto ai 443 milioni del 2021-22. Accanto ai ricavi in aumento grazie al ritorno a pieno regime dello Stadium dopo gli anni di restrizioni a causa della pandemia, c’è il considerevole contenimento delle spese per la gestione della rosa, tra monte ingaggi e ammortamento dei cartellini. Senza la Champions e i ricavi Uefa che si aggirano, in media, sugli 80 milioni, il prossimo esercizio è destinato a essere ancora in perdita, ragione per cui nel Cda di domani i consiglieri ragioneranno anche su un possibile aumento di capitale per chiederne la votazione all’assemblea, che si terrà così nella terza decade di novembre”.

Dai documenti di Exor si evince che il club bianconero ha chiuso il secondo semestre (il primo dell’esercizio per Exor, ma il secondo per la società piemontese dato che il bilancio del club va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023) con perdite per 81 milioni di euro. Considerato che il club presieduto da Andrea Agnelli ha chiuso il suo primo semestre (luglio-dicembre 2022) con un rosso di 29,5 milioni di euro, è lecito attendersi che il bilancio della Juventus al 30 giugno 2023 possa evidenziare un rosso di circa 110 milioni.

C’è da considerare anche la situazione legata a Paul Pogba: il centrocampista della Juventus oggi si sottoporrà alle controanalisi dopo la positività al testosterone:

“Oggi presso il laboratorio dell’Acqua Acetosa di Roma sono in programma le controanalisi sulla provetta B di Paul Pogba, trovato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus. Se l’esito dovesse confermare la presenza di testosterone, inizierà la fase istruttoria e il centrocampista francese avrà sette giorni di tempo per presentare le memorie difensive o chiedere di essere interrogato. In caso di squalifica (il massimo è di 4 anni), la Juventus potrà rescindere il contratto”.

