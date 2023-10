Squalifica Papu Gomez, il Monza era a conoscenza dell’assunzione involontaria

Positivo alla Terbutalina, due anni di squalifica. Il Monza scrive di «un farmaco assunto per placare una crisi di broncospasmo, nell’ottobre del 2022, quando il calciatore era tesserato per il Siviglia».

Altro scandalo in Serie A, tutto confermato. Non bastava Pogba, non bastava il terremoto calcioscommesse. Arriva la notifica ufficiale della positività al doping del Papu Gomez, da parte della stessa società brianzola. Di seguito il comunicato del Monza:

«AC Monza comunica di aver ricevuto in data odierna – 20 ottobre 2023 – dalla FIFA, per il tramite della FIGC, notifica della sentenza di primo grado della Commissione Spagnola Antidoping, emessa nei confronti del calciatore Alejandro Dario Gomez. La sentenza prevede la squalifica per due anni dalle attività sportive. Nei campioni biologici del calciatore è stata riscontrata la presenza di Terbutalina. Si tratta di un farmaco assunto per placare una crisi di broncospasmo, nell’ottobre del 2022, quando il calciatore era tesserato per il Siviglia FC. La positività è frutto di un’assunzione involontaria. AC Monza si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali».

Tanto rumore per nulla, vista la calda accoglienza ricevuta dal giocatore a Monza. Che lo ha visto passare dal ballare con Galliani alla fine della carriera, considerando l’età già avanzata. Resta da capire se il Papu farà appello e se riuscirà a farsi decurtare la sanzione. Quel gran giocatore ammirato a Bergamo probabilmente conclude qui. Nessun colpo a effetto pescando dagli svincolati, solo l’incredibile gorgo di calciatori che ormai sembrano essere indisciplinati, oltre che fragili.

Il Papu e il Siviglia erano a conoscenza della questione da tempo, e ora è facile capire come mai fosse rimasto senza squadra. Nessun club voleva assumersi il rischio di fronte alla possibile squalifica, e di qui anche la risoluzione del contratto anticipata col Siviglia. Ma il Monza sì, scommettendo (e mi si passi il termine) sull’assunzione involontaria. Il solito dubbio tra svista e consapevolezza, come già accaduto con Paul Pogba solo poco tempo fa. Se vogliamo pensare male, un altro tentativo di farla franca sperando di non essere scoperti. Oppure un nuovo caso di leggerezza da parte chi dovrebbe notificare ai medici della propria società qualunque cosa assuma. Da ottobre 2022, ossia dall’assunzione del farmaco, il Papu ha peraltro vinto un Mondiale e una Europa League. Stiamo arrivando al grado zero del calcio, quello in cui nessun risultato è definitivo, in cui tra doping e matchfixing bisogna riannodare tutti i fili per capire se vittorie o sconfitte siano lecite.

