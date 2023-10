Gevi Napoli perde la testa della classifica, sconfitta dalla Germani Brescia 71-80

Una gara combattuta punto a punto dai ragazzi di coach Milicic che arrivano anche a -3 dagli avversari sul finale

La Gevi Napoli cade contro la Germani Brescia 71-80 e perde la testa della classifica della Serie A1. Per la squadra napoletana è la prima sconfitta dopo due vittore consecutive.

Una partita combattuta fino all’ultimo quarto. La Gevi Napoli però sconta la scarsa precisione al tiro e favorisce così la vittoria dei bresciani.

I ragazzi di coach Milicic ci provano fino all’ultimo, arrivando anche a -3 dagli avversari all’ultimo giro d’orologio.

La Germani Brescia con questa vittoria si porta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo tre gare.

𝐚 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐚, 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐫𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐢! 🙌🏼🏀🔜 Germani Brescia – Gevi Napoli Basket 80-71 Jaworski 5, De Nicolao 2, Owens 11, Lever 11, Pullen 12, Zubcic 6, Ennis 13, Sokolowski 11, Ebeling, Mabor, Grassi, Bamba. 📸 Ciamillo-Castoria#NapoliBasket 💙 pic.twitter.com/yFKHctU8XJ — Napoli Basket Official (@basket_napoli) October 15, 2023

Nel primo periodo parte meglio la Germani Brescia che si porta subito sul +6. Dopo tre minuti entra in partita anche la Gevi Napoli che pareggia. Un primo tempo combattuto punto a punto. Il primo quarto si conclude con il punteggio di 23-22 per la Germani. Il secondo quarto sfila via sullo stesso spartito del primo. Nel terzo periodo i padroni di casa bresciani allungano e si portano sul 52-47. La Gevi si scuote e si riporta sotto fino ad arrivare, nell’ultimo quarto riescono a potarsi sul -3 prima di soccombere sotto i canestri di Burnell e Christon.

Ieri le parole di coach Milicic:

«Andiamo a Brescia per affrontare una gara molto complicata. La Germani si è ormai assestata come una delle migliori squadre del campionato italiano. Per noi sarà una sfida molto significativa. Brescia è ben coperta in tutti i ruoli, ed hanno aspettative molto alte per questa stagione. Noi siamo partiti davvero bene quest’anno, e sarà molto interessante rendersi conto di dove, ed a che punto siamo nel confronto con una squadra di questo livello. Siamo in salute e pronti a dare battaglia».

