Garcia: «Quando fai un gol in più dell’avversario vinci la partita invece di pareggiarla»

Il tecnico del Napoli in conferenza ci tiene a sottolineare che non è stata una partenza disastrosa come molti giornali hanno detto, solo che si riusciva a fare meno gol

Tanti i temi toccati dal tecnico del Napoli, Rudi Garcia, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions contro il Real Madrid in programma domani sera alle 21 al Maradona.

Secondo la stampa gli inizi della stagione non sono stati brillantissimi per la formazione di Garcia, motivo per cui il Napoli è stato messo spesso a confronto con quello della passata stagione in cui, con Spalletti, ha vinto lo scudetto.

Avete cominciato male il campionato, cosa è cambiato?

«Quando vinci non puoi dire che hai iniziato male, poi è cambiato che continuando ad avere il miglior possesso palla della serie A e a tirare tanto, la palla entra e la fiducia torna per alcuni e penso a Kvara che ha ritrovato il gol ed è felice in campo. Prima forzava troppo le giocate pensando troppo al gol che gli mancava da marzo. Quindi è cambiato poco, solo che abbiamo più successo nei tiri in porta che facciamo, e poi fare gol sui calci piazzati e a Lecce lo abbiamo fatto. Con la nostra qualità ora facciamo più gol e quando fai un gol in più dell’avversario la vinci invece che pareggiarla»

La conferenza di Garcia

Cosa serve nella partita di domani più cuore o testa?

«Tutte e due, ci vuole il cuore e ce lo avremmo, però ci vuole anche la testa, perché ci saranno momenti nella partita in cui dovremmo essere bravi o a spingere o a impedire al Real di mostrare in campo le sue qualità»

Secondo Garcia la partita di domani può indirizzare il primo posto nel girone? «Forse è ancora presto, la cosa importante per noi è aver vinto la prima a Braga, che non è mai facile vincere fuori casa in Champions. Domani faremo di tutto per vincerla, sapendo che abbiamo una grande squadra difronte. Meglio un risultato positivo per andare avanti nella competizione»

